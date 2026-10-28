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Συμφωνίες που παραμένουν στα χαρτιά, καθυστερήσεις στην εφαρμογή της προηγούμενης συλλογικής σύμβασης και διαφωνίες για τις μισθολογικές αυξήσεις και την αξιολόγηση των εργαζομένων συνθέτουν το σκηνικό της εργασιακής κρίσης στον ΟΚΥπΥ.

Οι έξι συντεχνίες έχουν ήδη εξαγγείλει 48ωρη απεργία για τις 10 και 11 Νοεμβρίου, καταγγέλλοντας αθέτηση δεσμεύσεων από τη διοίκηση του Οργανισμού, η οποία επιμένει ότι επιδιώκει το διάλογο και την αποτροπή των κινητοποιήσεων.

Στις καταγγελίες για τις εκκρεμότητες της προηγούμενης σύμβασης προστίθεται και η περίπτωση των γιατρών των δημόσιων νοσηλευτηρίων, για τους οποίους ο διάλογος σχετικά με τις δομές θέσεων και την ιεραρχία στις κλινικές έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2024.

Από πλευράς ΟΚΥπΥ, ο εκπρόσωπός του, Χαράλαμπος Χαριλάου, ανέφερε ότι σημαντικά ζητήματα έχουν επιλυθεί ή βρίσκονται σε τροχιά επίλυσης. Εξήγησε ότι προτείνεται ενδιάμεση οριζόντια αύξηση για το 2026 και διαπραγμάτευση νέας συλλογικής σύμβασης για την περίοδο 2027 – 2029.

Υπεραμύνθηκε επίσης της πρότασης για σύνδεση του 25% των μισθολογικών αυξήσεων με την αξιολόγηση, διευκρινίζοντας ότι το υπόλοιπο 75% θα παραχωρείται ανεξαρτήτως απόδοσης. Όπως υποστήριξε, στόχος είναι η επιβράβευση των εργαζομένων και η βελτίωση των υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ, Σωτήρης Κούμας, η προηγούμενη συλλογική σύμβαση προέβλεπε ολοκλήρωση του διαλόγου για τις δομές και την ιεραρχία των ιατρικών κλινικών μέχρι το Δεκέμβριο του 2024. Η δέσμευση δεν υλοποιήθηκε, με αποτέλεσμα η ΠΑΣΥΚΙ να ζητήσει τη μεσολάβηση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

Σε επιστολή του, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2026, το Τμήμα κατέγραψε ότι ο εργοδότης δεν τήρησε τα χρονοδιαγράμματα του άρθρου 14 της συλλογικής σύμβασης, που αφορά τις «Δομές Θέσεων», και κάλεσε τις δύο πλευρές να συνεχίσουν τις απευθείας διαπραγματεύσεις.

Ο κ. Κούμας κατήγγειλε ότι ο ΟΚΥπΥ «παραβίασε την ίδιά του την υπογραφή», επισημαίνοντας ότι παραμένει ανοιχτό και το ζήτημα της μετατροπής των τριετών μισθολογικών προσαυξήσεων σε ετήσιες. Υποστήριξε ότι η απαιτούμενη νομοθετική τροποποίηση καθυστερεί μεταξύ κρατικών υπηρεσιών, με τους εργαζομένους να υφίστανται τις συνέπειες.

Οι υπόλοιπες συντεχνίες

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ, Σταύρος Ανδρέου, τόνισε ότι οι περίπου 1.600 απευθείας προσληφθέντες εργαζόμενοι στερούνται ουσιαστικής προοπτικής ανέλιξης. Επισήμανε ότι οι δύο βασικές δεσμεύσεις της προηγούμενης συμφωνίας, για τις δομές θέσεων και τις ετήσιες προσαυξήσεις, εξακολουθούν να εκκρεμούν.

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, Γιώργος Κωνσταντίνου, προειδοποίησε ότι η απουσία θέσεων προαγωγής οδηγεί σε αποχωρήσεις προσωπικού και απώλεια εμπειρίας. Απέρριψε τη σύνδεση των αυξήσεων με ατομικές βαθμολογίες αξιολόγησης, εκφράζοντας φόβους για άνιση μεταχείριση.

Από πλευράς Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών, ο Σάββας Ιακώβου ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι οδηγήθηκαν στην εξαγγελία της απεργίας έπειτα από πολύμηνες άκαρπες διαπραγματεύσεις, καταλογίζοντας στον ΟΚΥπΥ ότι επανέρχεται διαρκώς με νέες προτάσεις.

Από την ΠΑΣΥΔΥ, ο Πρόδρομος Αργυρίδης εξήγησε ότι οι συντεχνίες διεκδικούν οριζόντιες αυξήσεις 3% για το 2026 και 3% για το 2027, με παράλληλο διάλογο για μισθολογικές κλίμακες χωρίς προαπαιτούμενα. Υποστήριξε ότι η αντιπρόταση του ΟΚΥπΥ συνδέει τις αυξήσεις με δεσμεύσεις για την αξιολόγηση, γεγονός που εμποδίζει την επίτευξη συμφωνίας.

Με την 48ωρη απεργία της 10ης και 11ης Νοεμβρίου να έχει ήδη εξαγγελθεί, οι συντεχνίες ζητούν εφαρμογή των προηγούμενων συμφωνιών και ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας για περαιτέρω κλιμάκωση εάν δεν υπάρξει διέξοδος.