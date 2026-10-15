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Με φόντο τη χθεσινή σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ συντεχνιών και ιδιωτικών νοσοκομείων, συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας με αντικείμενο συζήτησης την έλλειψη νοσηλευτών.

Μεγάλο ερώτημα παραμένει το ποια στάση θα τηρήσουν τα κόμματα, καθώς από αυτήν θα εξαρτηθεί και η τύχη των κυβερνητικών τροποποιήσεων για την εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες.

Η θέση της Κυβέρνησης είναι γνωστή, έχει διατυπωθεί επανειλημμένα τους προηγούμενους μήνες και το Υπουργείο Υγείας έχει καταθέσει τις προτάσεις του.

Εκείνο που παραμένει άγνωστο είναι εάν οι βουλευτές θα προχωρήσουν αυτή τη φορά στην επί της ουσίας συζήτηση ή εάν οι αντιδράσεις των συντεχνιών θα οδηγήσουν σε νέο πάγωμα, όπως συνέβη τον περασμένο Μάρτιο όταν τα κόμματα, είχαν δηλώσει αδυναμία να προωθήσουν τα δύο νομοθετήματα επικαλούμενα την προεκλογική περίοδο που βρισκόταν, τότε, σε εξέλιξη.

Και όλα αυτά, τη στιγμή που, χθες, συντεχνίες και εργοδότες έβγαλαν τα μαχαίρια, ανταλλάσσοντας βαριές κατηγορίες για τις ελλείψεις προσωπικού, τις κλειστές κλίνες και τις συνθήκες εργασίας στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Στο φόντο της αντιπαράθεσης τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τη μελέτη που διενήργησε για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, Ελλαδίτης καθηγητής, με το εκτιμώμενο έλλειμμα να φθάνει τους 586 νοσηλευτές.

Ενώπιον της επιτροπής Υγείας βρίσκονται οι τροποποιήσεις που αφορούν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και την εγγραφή νοσηλευτών και μαιών από τρίτες χώρες.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι οι επαγγελματίες από τρίτες χώρες δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού κάθε νοσηλευτηρίου, δεν θα αναλαμβάνουν καθήκοντα υπεύθυνου βάρδιας και θα εξασφαλίζουν διετή μόνο άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η Κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας έχει αναγνωρίσει επανειλημμένα το πρόβλημα και έχει υποστηρίξει την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων, περιλαμβανομένης της ελεγχόμενης εργοδότησης νοσηλευτών από τρίτες χώρες.

Έχει μάλιστα καλέσει δημόσια τη Βουλή να προχωρήσει, παρά τις διαφωνίες, ξεκαθαρίζοντας ότι ο σεβασμός στις αντιδράσεις δεν μπορεί να σημαίνει διαρκή καθυστέρηση.

Έτοιμοι για πόλεμο

Η σημερινή συζήτηση πραγματοποιείται στον απόηχο χθεσινής σφοδρής σύγκρουσης.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσοκομείων υποστηρίζει ότι περισσότερες από 50 κλίνες ιδιωτικών νοσηλευτηρίων παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης νοσηλευτών, με συνέπειες ακόμη και στον προγραμματισμό σοβαρών χειρουργικών επεμβάσεων.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μάριος Καραϊσκάκης, υποστήριξε σε δηλώσεις του ότι «μεταξύ των κλινών αυτών είναι και κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας με αποτέλεσμα να αναβάλλονται ήδη σοβαρά χειρουργεία». Αναφέρθηκε επίσης σε κλίνες αποκατάστασης και άλλες.

Από πλευράς της η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς και ζήτησε ελέγχους στα ιδιωτικά νοσοκομεία, ενώ προχώρησε σε καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας και την ανάθεση καθηκόντων ξένων προς το ρόλο των νοσηλευτών.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος της συντεχνίας αναφέρθηκε σε εργοδότες που απειλούν Κύπριους νοσηλευτές με απόλυση, ενώ κάλεσε τον υπουργό Υγείας να δώσει στη δημοσιότητα τη μελέτη του Ελλαδίτη καθηγητή.

Στον καβγά μπήκε και η ΟΕΒ, εξαπολύοντας επίθεση κατά της συντεχνίας και καλώντας τους βουλευτές να βάλουν σε προτεραιότητα τις ανάγκες των ασθενών.

Τι έδειξε η μελέτη

Η αρχική μελέτη υπολόγιζε έλλειμμα 369 νοσηλευτών για το 2025, αριθμός που αυξήθηκε στους 586 νοσηλευτές μετά την επικαιροποίηση των στοιχείων από το Υπουργείο Υγείας, ενώ για το 2030 προβλέπεται έλλειμμα 411 νοσηλευτών. Στην επικαιροποίηση της μελέτης, το Υπουργείο Υγείας συνυπολόγισε τις αναθεωρημένες ανάγκες του ΟΚΥπΥ σε νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και τις πρόσθετες ανάγκες που προκύπτουν από τη νομοθεσία για τη λειτουργία των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.

Με τα νέα δεδομένα, το εκτιμώμενο έλλειμμα για το 2025 αυξήθηκε από 369 σε 586 νοσηλευτές και για το 2030 από 187 σε 411. Το Υπουργείο επισημαίνει, μάλιστα, ότι πρόκειται για το ελάχιστο αναμενόμενο έλλειμμα, καθώς οι ανάγκες του 2026 αναμένεται να είναι αυξημένες, ενώ δεν έχουν προσμετρηθεί πλήρως οι απαιτήσεις της κοινοτικής νοσηλευτικής.