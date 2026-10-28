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Τουλάχιστον €1.000.000 θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης 29/10/2026 μετά το Τζακ-Ποτ που σημειώθηκε κατά τη σημερινή διαλογή της 3137ης κλήρωσης του Τζόκερ.

Επίσης, δέκα(10) τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία.

Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.