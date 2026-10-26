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Ένας υπερτυχερός αναδείχθηκε στη χθεσινή κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ, καθώς εντοπίστηκε ένα δελτίο με πέντε σωστούς αριθμούς και τον αριθμό ΤΖΟΚΕΡ (5+1), το οποίο κερδίζει το ποσό των €3.358.606,34.

Στην επόμενη κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, οι νικητές της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον €1 εκατομμύριο.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν: 15, 36, 38, 29, 20

Τζόκερ ο αριθμός: 8

Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.