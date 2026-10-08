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Ξανά από την αρχή καυγάς για τις συλλογικές συμβάσεις των εργαζομένων στα κρατικά νοσοκομεία, αφού Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Μάλιστα, από σήμερα, οι εργαζόμενοι στα κρατικά νοσηλευτήρια καλούνται σε συνελεύσεις με τις έξι συντεχνίες να ζητούν από τα μέλη τους εξουσιοδότηση για λήψη μέτρων, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο στην πορεία των διαπραγματεύσεων.

Η αρχή γίνεται σήμερα από τους εργαζομένους στη διοίκηση του ΟΚΥπΥ και στο γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας, ενώ οι συνελεύσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και στις υπόλοιπες επαρχίες.

Η απόφαση των ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΥΝΟ για σύγκληση συνελεύσεων είναι αποτέλεσμα της τελευταίας συνάντησης των έξι συνδικαλιστικών οργανώσεων με τη διοίκηση του ΟΚΥπΥ, στις 30 Σεπτεμβρίου, κατά την οποία δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει κατάληξη για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.

Μετά τη συνάντηση, οι έξι οργανώσεις επανήλθαν με κοινή πρόταση προς τον ΟΚΥπΥ, την οποία χαρακτηρίζουν τελική, επιχειρώντας να ξεπεραστεί το αδιέξοδο.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», οι συντεχνίες, με επιστολή τους προς το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, προτείνουν ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για δύο χρόνια, με παραχώρηση συγκεκριμένων ποσοστών αυξήσεων στους μισθούς.

Την ίδια ώρα, επαναφέρουν στο τραπέζι το μεγάλο ανοικτό ζήτημα των μισθολογικών κλιμάκων για τους εργαζομένους που εργοδοτούνται με συμβόλαια του ΟΚΥπΥ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόταση προβλέπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα: η διαβούλευση για τις κλίμακες να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2027 και, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, η εφαρμογή τους να αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2028.

Οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι η πρότασή τους μπορεί να αποτελέσει βάση για την επίτευξη συμφωνίας, παρέχοντας παράλληλα, όπως αναφέρουν, τον απαραίτητο χρόνο για ουσιαστική διαβούλευση επί των μισθολογικών κλιμάκων.

Περιμένουν απάντηση μέχρι τις 16 Οκτωβρίου

Οι έξι οργανώσεις θέτουν παράλληλα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα στον ΟΚΥπΥ για να τοποθετηθεί επί της πρότασής τους.

Όπως πληροφορούμαστε, ζητούν τελική, επίσημη και γραπτή απάντηση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ενώ έχουν ζητήσει και κατεπείγουσα συνάντηση των ηγεσιών τους με το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, ώστε να εξαντληθούν τα περιθώρια επίτευξης συμφωνίας.

Στο μεταξύ, μέσω των συνελεύσεων που αρχίζουν σήμερα, οι συντεχνίες θα ενημερώσουν τους εργαζομένους για την πορεία των διαπραγματεύσεων και θα ζητήσουν την εξουσιοδότησή τους για περαιτέρω ενέργειες, εάν οι διαβουλεύσεις δεν οδηγήσουν σε αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη επαναφέρει ουσιαστικά στο προσκήνιο το ενδεχόμενο λήψης συνδικαλιστικών μέτρων, χωρίς στο παρόν στάδιο να έχει αποφασιστεί η μορφή ή ο χρόνος εφαρμογής τους. Στην κοινή τους παρέμβαση προς τον ΟΚΥπΥ, οι έξι οργανώσεις προειδοποιούν ότι, εάν δεν υπάρξει κατάληξη, τα αρμόδια σώματά τους θα κληθούν να αποφασίσουν για «όλα τα ενδεδειγμένα και νόμιμα μέτρα».

Το σκηνικό θυμίζει προηγούμενες περιόδους έντασης στις εργασιακές σχέσεις του ΟΚΥπΥ, όταν η διαπραγμάτευση για τη συλλογική σύμβαση είχε οδηγήσει τις ίδιες έξι συντεχνίες μέχρι και σε απεργιακές αποφάσεις. Η προηγούμενη συλλογική σύμβαση έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, με το ζήτημα των μισθολογικών κλιμάκων να παραμένει έκτοτε ένα από τα βασικότερα αγκάθια μεταξύ των δύο πλευρών.