Στις καταγγελίες για τις απειλές προς τον δημοσιογράφο Γιώργο Τάττη και συγκεκριμένα για το ότι θα του καταστρέψει την καριέρα του απάντησε ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρης Μπάρος, λέγοντας ότι το θύμα είναι ο ίδιος και πως ο πρώτος που απείλησε ήταν ο ίδιος ο δημοσιογράφος.

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ο Δημήτρης Μπάρος ανέφερε πως είναι αστεία τα όσα λέγονται περί απειλών, σημειώνοντας πως «οφείλουμε να παρουσιάζουμε όλη την αλήθεια και όχι ένα κομμάτι από τη συνομιλία και ό,τι συμφέρει».

Αρχικά, ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας είπε ότι ο Γιώργος Τάττης τον πήρε τηλέφωνο για να τον καλέσει στην εκπομπή του. «Από τα πρώτα δευτερόλεπτα αντιλήφθηκα ότι πρόκειται για προβληματική περίπτωση. Μου είπε ‘αύριο σε θέλω στην εκπομπή μου’. Του λέω ότι είμαι πολύ απασχολημένος κάποια άλλη στιγμή. Μου λέει γιατί; Εγώ εκείνη τη στιγμή σκάλωσα. Του απάντησα ότι δεν είναι υπόχρεος να του δώσω περαιτέρω εξηγήσεις.

Με πολύ επιθετικότητα μου λέει είναι επειδή είμαι εγώ; Για τέταρτη φορά συνεχίζει και με επιθετικό τρόπο είπε ότι θα δημοσιεύσει ότι δεν ήρθα. Ήταν αυτός που με απείλησε πρώτος.

Του λέω συγνώμη είστε σοβαρός δημοσιογράφος; Με απειλείτε; Εκεί ξεκίνησε να μου φωνάζει με επιθετικό τρόπο. Του λέω σε παρακαλώ πρόσεξε πως μιλάς και σε ποιον γιατί μπορεί να σου τερματίσω την καριέρα σου».

Στο ερώτημα για το πώς μπορεί να τερματίσει ο ίδιος την καριέρα ενός δημοσιογράφου, ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας ανέφερε ότι «όποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του καλύτερα να πηγαίνει σπίτι του. Το θύμα είμαι εγώ. Αν συνεχίσει τις απειλές μπορεί να τερματιστεί η καριέρα του».

Παράλληλα, ο Δημήτρης Μπάρος ξεκαθάρισε ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι τοξικότητες. «Αν δεν κάνω λάθος, ο δημοσιογράφος πρέπει να παρουσιάζει με αντικειμενικότητα την ενημέρωση στους πολίτες».

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοσιογράφος Γιώργος Τάττης σε ανάρτησή του ανέφερε ότι μίλησε με τον βουλευτή της Άμεσης Δημοκρατίας για να βγει στην εκπομπή του ωστόσο αρνήθηκε.

Όπως καταγγέλλει ο δημοσιογράφος όταν του εξήγησε ότι οφείλει να λέει ποιοι αρνούνται να βγουν σε εκπομπές χωρίς κάποιο λόγο, τότε ο τελευταίος του απάντησε: «Με απειλείς; Σου είπα με το καλό ότι δεν βγαίνω αυτή την περίοδο. Ξέρεις ποιος είμαι; Μπορώ να σου καταστρέψω την καριέρα σου αν θέλω».