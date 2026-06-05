Θα ζητήσει ανταλλάγματα η Άμεση Δημοκρατία για τη θετική στάση που τήρησαν οι τέσσερις βουλευτές κατά την ψηφοφορία για την εκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλή; Είναι ένα ζήτημα που θα ξεκαθαρίσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Πάντως, στα προαπαιτούμενα που έχει θέσει η Άμεση Δημοκρατία στα υπόλοιπα κόμματα για να στηρίξει τους υποψηφίους τους, ήταν και η εξασφάλιση προεδρίας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Κάτι, το οποίο θα διαφανεί κατά τη διαδικασία διαμοιρασμού των κοινοβουλευτικών επιτροπών από την Επιτροπή Επιλογής.

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, ο οποίος τροποποιήθηκε πρόσφατα, κόμματα με κάτω των εφτά βουλευτών, δεν θεωρούνται κοινοβουλευτικές ομάδες και δεν δικαιούνται προεδρίες επιτροπών. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία, δεν θεωρούνται κοινοβουλευτικές ομάδες.

Πάντως, ο Φειδίας Παναγιώτου, δήλωσε πως ο λόγος που το κόμμα του στήριξε την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου ήταν γιατί ο ΔΗΣΥ είχε βγει πρώτο κόμμα στις εκλογές.

Ε.ΠΑ