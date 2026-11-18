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Ως επισκέπτης έφθασε πρόσφατα στην Κύπρο ο 28χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη στη Λεμεσό για υπόθεση ναρκωτικών, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διερευνώνται, φαίνεται πως ο ρόλος του δεν περιοριζόταν σε μια απλή παρουσία στο νησί. Φέρεται να στρατολογήθηκε, να έστησε ένα κανονικό «περίπτερο» διακίνησης και να πωλούσε διάφορα είδη ναρκωτικών, με τα μέλη της ΥΚΑΝ Λεμεσού να αναζητούν πλέον το πρόσωπο που τον στρατολόγησε, τους προμηθευτές του αλλά και τους παραλήπτες των ουσιών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορία που έφθασε στη ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ Λεμεσού, η οποία έκανε λόγο για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης, κεταμίνης, κάνναβης και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες οδήγησαν σε εντοπισμό ποσοτήτων τόσο στο όχημα του 28χρονου όσο και στο διαμέρισμα όπου διέμενε στην περιοχή Ζακακίου.

Κατά τη σύλληψή του, ο ύποπτος να παραδέχθηκε ότι τα ναρκωτικά που εντοπίστηκαν στο όχημά του ήταν δικά του, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε σχέση με τις ουσίες που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα.

Τα ευρήματα, πάντως ενισχύουν την εικόνα ότι η υπόθεση αφορά διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ουσιών, δύο ζυγαριές ακριβείας και εκατοντάδες συσκευασίες τύπου zip-lock, στοιχεία που βρίσκονται στο επίκεντρο των εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, στο όχημα και στην κατοχή του 28χρονου εντοπίστηκαν κάνναβη, κοκαΐνη, κεταμίνη, MDMA και μεφεδρόνη, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο διαμέρισμά του κατασχέθηκαν επιπλέον ποσότητες των ίδιων ουσιών, δισκία ecstasy και χρηματικό ποσό 900 ευρώ.

Οι ανακριτές επιχειρούν να ξετυλίξουν το δίκτυο πίσω από την υπόθεση, αναζητώντας το πρόσωπο που φέρεται να στρατολόγησε τον 28χρονο, τον προμηθευτή των ναρκωτικών, αλλά και όσους παραλάμβαναν τις ουσίες. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ευρύτερης εμπλοκής και άλλων προσώπων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος συνελήφθη χθες Τρίτη (17/11) από μέλη της ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ και τέθηκε υπό κράτηση για υπό διερεύνηση αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή και κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.