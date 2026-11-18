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Η BAIC Cyprus | Loutsios Group παρουσιάζει την εργοστασιακή προσφορά Black Friday για το BAIC X55 Luxury, με τιμή €23.900 αντί €30.500 και συνολικό όφελος €6.600. Η αρχική συνολική τιμή αποτελείται από €29.500 για την έκδοση Luxury, €500 για μεταλλικό χρώμα και €500 για διχρωμία. Στην προσφορά, οι δύο επιλογές χρωματισμού περιλαμβάνονται χωρίς πρόσθετη χρέωση. Το μοντέλο συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση επτά ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, όποιο επέλθει πρώτο, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

Πίσω από το X55 βρίσκεται η BAIC, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία με καταγωγή από το Πεκίνο και ιστορία από το 1958. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην έρευνα, την ανάπτυξη και την κατασκευή επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, καθώς και στις τεχνολογίες νέας ενέργειας. Στη βιομηχανική του δραστηριότητα περιλαμβάνονται οι κοινοπραξίες Beijing Benz με τη Mercedes–Benz και Beijing Hyundai με τη Hyundai Motor. Στην κυπριακή αγορά, η εκπροσώπηση και η τοπική εξυπηρέτηση της μάρκας πραγματοποιούνται μέσω της Loutsios Group.

Το X55 είναι βενζινοκίνητο SUV, με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.498 κ.εκ., απόδοσης 177 ίππων και 305 Nm ροπής. Συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων 7DCT και κίνηση στους εμπρός τροχούς, ενώ η επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε περίπου 7,8 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τις εργοστασιακές προδιαγραφές. Διαθέτει τέσσερα προγράμματα οδήγησης —Comfort, Eco, Sport και Smart— και ρεζερβουάρ 53 λίτρων. Η επίσημη μικτή κατανάλωση είναι 8,029 λίτρα/100 χλμ. κατά WLTP, με εκπομπές CO₂ 182 g/km. Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από το οδηγικό στιλ, την κυκλοφορία, τη διαδρομή, το φορτίο και τη χρήση του κλιματισμού. Σύμφωνα με τον ενδεικτικό υπολογισμό της αντιπροσωπείας, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας διαμορφώνονται στα €120.

Ο εξοπλισμός Luxury συμπληρώνει την προσφορά με πανοραμική ηλεκτρική ηλιοροφή, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, ψηφιακές οθόνες, κάμερα 360 μοιρών και συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Για τον υποψήφιο αγοραστή, η αξιολόγηση περιλαμβάνει τόσο την τιμή απόκτησης και τον εξοπλισμό όσο και τα έξοδα καυσίμου, συντήρησης, ασφάλισης και κυκλοφορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξετάσουν το μοντέλο από κοντά και να κλείσουν test drive στη BAIC Cyprus | Loutsios Group, στο 25 576576, ή να ενημερωθούν στο baic.com.cy/x55-ii. Ειδικές τιμές εργοστασίου.