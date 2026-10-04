Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε 14 περιστατικά παγκύπρια ανταποκρίθηκαν από χθες μέχρι και σήμερα οι αρμόδιες Αρχές, λόγω των βροχοπτώσεων και των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, έξι περιστατικά καταγράφηκαν στην Πόλη Χρυσοχούς και την Πάφο και αφορούσαν αντλήσεις όμβριων υδάτων από υπόγειους χώρους, καθώς και ανοίγματα οχετών για την απομάκρυνση νερών.

Στη Λάρνακα καταγράφηκαν δύο περιστατικά, με ακινητοποιημένα οχήματα να μετακινούνται μαζί με τους επιβαίνοντές τους, λόγω συσσώρευσης νερού στο οδόστρωμα.

Άλλα έξι περιστατικά σημειώθηκαν στην Αμμόχωστο και αφορούσαν αντλήσεις όμβριων υδάτων, καθώς και πτώσεις και μετακινήσεις δέντρων.