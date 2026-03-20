Δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας παρέχεται πλέον μέσω όλων των Ταχυδρομικών Γραφείων παγκύπρια, κατόπιν συμφωνίας που υπογράφηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, από τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Παύλο Παυλίδη και τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Λάρνακας κ. Άγγελο Χατζηχαραλάμπους.

Η υπηρεσία τίθεται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 και δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών τους σε 51 Ταχυδρομικά Γραφεία παγκύπρια, εκ των οποίων τα 11 βρίσκονται στην πόλη και επαρχία Λάρνακας. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιείται με μετρητά ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία διευκολύνει ιδιαίτερα πολίτες που δεν χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες ή δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής, παρέχοντας μια αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή, χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος της ευρύτερης πολιτικής για ενίσχυση της προσβασιμότητας και βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσα από πρακτικές λύσεις που αξιοποιούν υφιστάμενες υποδομές σε ολόκληρη την Κύπρο. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και αντίστοιχες συνεργασίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί με την ΑΗΚ και τον ΕΟΑ Λεμεσού.