Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, με ανακοίνωση του, ενημερώνει το κοινό ότι, λόγω εργασιών στο δίκτυο αποχέτευσης στην οδό Κανάρη, ο δρόμος καθώς και τα φώτα τροχαίας από τη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή προς την περιοχή Αγίων Ομολογητών θα παραμείνουν κλειστά κατά τις πιο πάνω ώρες.

Η τροχαία κίνηση από την περιοχή Αγίων Ομολογητών θα διοχετεύεται μέσω της οδού Μάρκου Μπότσαρη.

Για τους κατοίκους των οδών Κριεζή, Ανχιάλου και Ύδρας, η πρόσβαση θα γίνεται μέσω της οδού Φιλίππου με κατεύθυνση προς Καστελλόριζου και Γρίβα Διγενή ή εναλλακτικά μέσω Καστελλόριζου / Κανάρη προς τη Λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη, όπως φαίνεται και στον επισυναπτόμενο χάρτη.

Να σημειωθεί ότι στο σημείο όπου εκτελούνται οι εργασίες θα βρίσκεται προσωπικό του Οργανισμού προς διευκόλυνση των διερχόμενων οδηγών.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την ίδια ημέρα.

