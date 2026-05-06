Η Cyta επιστρέφει στο κέντρο της Λάρνακας με νέο, σύγχρονο κατάστημα, το οποίο σχεδιάστηκε με στόχο την αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Το νέο κατάστημα βρίσκεται στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 3-7, σε κομβικό σημείο της Λάρνακας, ενισχύοντας την άμεση παρουσία της Cyta στο κέντρο της πόλης.

Στον νέο χώρο, οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται για το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών του οργανισμού, καθώς και να λαμβάνουν εξατομικευμένη καθοδήγηση με βάση τις ανάγκες τους.

Με την επαναλειτουργία καταστήματος στο κέντρο της Λάρνακας, η Cyta ενισχύει την καθημερινή επαφή της με τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, επενδύοντας σε ένα μοντέλο εξυπηρέτησης που δίνει έμφαση στην ποιότητα, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα.

Η παρουσία της σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης εντάσσεται στη στρατηγική της για πιο άμεση και προσβάσιμη εξυπηρέτηση, με υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες των πελατών.