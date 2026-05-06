Στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου θα κατατεθούν οι αποζημιώσεις για την επαναδραστηριοποίηση κτηνοτρόφων των οποίων οι μονάδες έχουν πληγεί από τον αφθώδη πυρετό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου, Κυριάκος Καΐλας.

Ο κ. Καΐλας εξέφρασε ικανοποίηση για τα όσα έχουν συμφωνηθεί, αναφέροντας ότι, όπως έχουν ήδη «κλειδώσει» οι τιμές των αποζημιώσεων για τις θανατώσεις ζώων, τώρα «κλειδώνουν» και οι τιμές για την επαναδραστηριοποίηση των κτηνοτρόφων.

Όπως είπε, οι αποφάσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και κρίνονται δίκαιες. Εξήγησε ότι οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν τις συμφωνημένες αποζημιώσεις και αμέσως μετά θα δηλώνουν επαναδραστηριοποίηση όσοι επιλέξουν να επανέλθουν στη δραστηριότητά τους.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Παναγροτικού, το απολεσθέν εισόδημα θα καταβάλλεται για 12 μήνες, ενώ, αν χρειαστεί, θα υπάρξει δυνατότητα επέκτασης της περιόδου στήριξης.

Αναφερόμενος στη διαδικασία επανεισαγωγής ζώων στις μονάδες, είπε ότι όταν δοθεί άδεια σε κτηνοτρόφο να φέρει ζώα, αυτό θα γίνει αρχικά σε πιλοτικό επίπεδο με τρία έως τέσσερα ζώα. Αν αυτά δεν ασθενήσουν, τότε θα δίνεται άδεια στον κτηνοτρόφο να φέρει στη μονάδα του τον αριθμό ζώων που επιθυμεί.

Ο κ. Καΐλας υπογράμμισε επίσης ότι ο εμβολιασμός πρέπει να συνεχιστεί και να μην σταματήσει, καθώς, όπως είπε, μειώνει το φορτίο του ιού και δίνει στο ζώο αντισώματα, καθιστώντας δυσκολότερη τη μετάδοση σε άλλα ζώα.

Σημείωσε ακόμη ότι στη συμβουλευτική επιτροπή για τις αποζημιώσεις συμμετέχουν αντιπρόσωποι κτηνοτρόφων, αγελαδοτρόφων, ποιμνιοτρόφων και αγροτικών οργανώσεων. Πρόσθεσε ότι έχει εμπλακεί και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, το οποίο συνέβαλε στην αναθεώρηση των αρχικών ποσών αποζημίωσης, τα οποία χαρακτήρισε άδικα.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συζητηθεί και το ζήτημα των χοίρων, καθώς και των σιτηρών που βρίσκονται εντός ακτίνας τριών χιλιομέτρων από επηρεαζόμενες περιοχές.

Ο Πρόεδρος του Παναγροτικού διερωτήθηκε τι θα γίνει με τα σιτηρά που δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη περιοχή, καθώς οι μονάδες που βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές δεν διαθέτουν πλέον ζωικό πληθυσμό.

Όπως ανέφερε, κτηνοτρόφοι έχουν εντός της ζώνης των τριών χιλιομέτρων δικά τους σπαρτά, τα οποία έχουν αφήσει αχρησιμοποίητα, επειδή δεν γνωρίζουν πώς μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Τόνισε ότι και για το θέμα αυτό θα πρέπει να υπάρξει διευθέτηση.

Στο μεταξύ, υπέρ των ποσών αποζημίωσης προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους τάσσεται ο Ευρωαγροτικός, με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στην επιστολή, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα, η αγροτική οργάνωση αναφέρεται στην τελευταία απόφαση της Επιτροπής διαχείρισης του αφθώδους πυρετού, όπου καταγράφηκαν τα ποσά ανά κατηγορία και ανά κτηνοτρόφο, τα οποία θα περάσουν από το Υπουργικό Συμβούλιο ώστε να αρχίσουν οι καταβολές προς τους δικαιούχους.

Ο Ευρωαγροτικός αναφέρει ότι, υπό αυτά τα δεδομένα, θεωρεί αχρείαστη οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Καλεί παράλληλα τόσο τους κτηνοτρόφους όσο και όσους, όπως αναφέρει, λόγω εκλογών εκμεταλλεύονται τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι, να επικεντρωθούν στους τρόπους αποτροπής της διασποράς της νόσου.

Η οργάνωση σημειώνει ότι οι απειλές για κινητοποιήσεις και κλείσιμο δρόμων δεν έχουν αποτέλεσμα, αλλά αντίθετα δημιουργούν δυσφορία και ένταση. Προσθέτει ότι το αγροτικό κίνημα πρέπει να λειτουργήσει υπεύθυνα, με παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων.

Ο Ευρωαγροτικός προειδοποιεί ακόμη ότι, εάν επικρατήσουν άναρχες φωνές και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι μόνο δεν θα ξεπεραστεί η κρίση, αλλά μπορεί να επέλθει καταστροφή για τους κτηνοτρόφους και τον κλάδο συνολικά.

Παράλληλα, καλεί την Κυβέρνηση να αυστηροποιήσει τις ποινές για παράνομες συναλλαγές με τα κατεχόμενα και να βρει τρόπους αστυνόμευσης της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, με στόχο την αποτροπή παράνομων συναλλαγών.

Στην επιστολή, ο Ευρωαγροτικός δηλώνει επίσης ότι διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες αγροτικές οργανώσεις ως προς τις θέσεις που έχουν εκφραστεί για τον τρόπο διαχείρισης του αφθώδους πυρετού από την Κυβέρνηση.

Η οργάνωση αναφέρει ότι κανείς δεν είναι ευτυχής με τη θανάτωση ζωικού πληθυσμού ή με τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι. Ωστόσο, σημειώνει ότι η Κύπρος, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωμένη να τηρεί τα πρωτόκολλα που υπάρχουν για τη διαχείριση της νόσου.

Σύμφωνα με τον Ευρωαγροτικό, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, σε συνάντηση στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων στη Λάρνακα με την παρουσία όλων των αγροτικών οργανώσεων, ήταν απόλυτος και δεν άφησε περιθώριο ελπίδας ότι μπορεί να διαφοροποιηθεί το σχετικό πρωτόκολλο.