Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας, όπου ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Αλανιασπόρ, Χασάν Τσαβούσογλου, εντοπίστηκε τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο μέσα στο γραφείο του. Ο 52χρονος επιχειρηματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, όταν ακούστηκε πυροβολισμός από το γραφείο του επιχειρηματία. Μετά από ειδοποίηση, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο κυβερνήτης της Αττάλειας Χουλουσί Σαχίν επισκέφθηκε τον τραυματία στο νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένη έρευνα τόσο στο γραφείο όσο και στον χώρο του πρατηρίου καυσίμων.

Την ίδια ώρα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος βρισκόταν στο εξωτερικό όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό, φέρεται να επέστρεφε εσπευσμένα στην Αττάλεια.

Μέχρι στιγμής, οι τουρκικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

