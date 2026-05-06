ΟΙ στρατηγικές συμμαχίες, κτίζονται με την αξιοποίηση των διαφορετικών συμφερόντων, στη βάση πάντα του αμοιβαίου σεβασμού. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιεί αυτή την ιδιότητα σε συνδυασμό και με τη γεωγραφική της θέση.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως αυτά τα δυο, σημαντικά ομολογουμένως πλεονεκτήματα, δεν μπορούν να λειτουργούν πάντα θετικά. Και προπαντός τίποτε δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο, χωρίς να γίνουν κινήσεις, αναπτυχθούν πρωτοβουλίες.

ΜΙΑ περίπτωση γειτονικής χώρας, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία βοηθά σε δύσκολες περιόδους που διανύει, είναι ο Λίβανος. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Λευκωσία έχει προβεί σε πολλές ενέργειες στήριξης της Βηρυτού. Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Ιουλίου 2025, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, απέστειλε επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (με κοινοποίηση προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα). Στην επιστολή, την οποία αποκάλυψε ο «Φιλελεύθερος», σημειώνεται, μεταξύ άλλων, από μέρους του Προέδρου Χριστοδουλίδη πως «η αποτελεσματική στήριξη της Νότιας Γειτονίας είναι υψίστης σημασίας, όχι μόνο για την ίδια την περιοχή αλλά και για την Ένωση».

ΣΕ εκείνη την επιστολή, η Λευκωσία, διά του Προέδρου, αναδείκνυε την ανάγκη η Ε.Ε. να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις «της άμεσης γειτονίας της». Ταυτόχρονα, όμως, και ως συνέχεια της επιστολής έγιναν βήματα με πρωτοβουλία της Λευκωσίας. Και επισκέψεις στο Λίβανο ( του Προέδρου με την Πρόεδρο της Κομισιόν) αλλά, εσχάτως, και συμμετοχή του Λιβανέζου Προεδρου, Ζοζέφ Αούν, στο πρόσφατο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με καθεστώς παρατηρητή ( στη σύνοδο προσκλήθηκαν και άλλοι ηγέτες χωρών της περιοχής).

ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ σε μια δύσκολη περιοχή. Μια γειτονία εντάσεων και πολέμων. Μια περιοχή, όμως, που διαθέτει και πολλά πλεονεκτήματα. Η αξιοποίηση αυτών πλεονεκτημάτων περνά μέσα από σταθερότητα και την ειρήνη. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι και η προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία επιχειρεί με τις πρωτοβουλίες της να καταστεί γέφυρα επικοινωνίας, συνεννόησης και δράσεων, μεταξύ χωρών της περιοχής και της Ε.Ε.

ΧΩΡΙΣ πρωτοβουλίες, στοχευμένες παρεμβάσεις τίποτε δεν μπορεί να γίνει. Η Λευκωσία, χωρίς υπερβολές, διαδραματίζει ρόλο. Ρόλο, που της έχει αναγνωρισθεί. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής γιατί τίποτε δεν μένει στατικό. Αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα και η κατάσταση στις διάφορες χώρες της γειτονιάς μας.