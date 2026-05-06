Συμπληρώνονται σήμερα 170 χρόνια από τη γέννηση του μεγαλοφυούς Εβραίου νευροφυσιολόγου και ψυχίατρου «πατέρα» της ψυχανάλυσης, Σίγκμουντ Φρόιντ (Sigmund Freud), στις 6 Μαΐου 1856 και η μνήμη του θα τιμηθεί με μια γιορταστική εκδήλωση στο Μουσείο Φρόιντ στο Hampstead του Λονδίνου, που είναι το σπίτι όπου έμενε με την οικογένειά του τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής του. Είχε μεταναστεύσει στη βρετανική πρωτεύουσα το 1938 από τη Βιέννη, μόλις η πόλη και ολόκληρη η Αυστρία κατελήφθη από τους Ναζί και πέθανε στο Λονδίνο το 1939 στα 83 του χρόνια. Ανακοινώθηκε ότι η εκδήλωση θα περιλαμβάνει κοπή της τούρτας γενεθλίων από την Έμμα Φρόιντ, δισέγγονη του Φρόιντ, ραδιοτηλεοπτική παρουσιάστρια και δημοσιογράφο στο Λονδίνο και ξενάγηση στο Μουσείο όπου εκτίθεται μεταξύ άλλων, το περίφημο ψυχαναλυτικό ντιβάνι του.

Όπως είναι πολύ καλά γνωστό, οι συγκλονιστικές θεωρίες αυτού του ακούραστου και επίμονου διανοητή που άνοιξαν την πόρτα της συνείδησης στο …ασυνείδητο και σε ό,τι είναι κρυμμένο και αθέατο στα άδυτα της ανθρώπινης ψυχής, βρήκαν πρόσφορο έδαφος κι έγιναν μέρος της δυτικής κουλτούρας.

Εκατό τριάντα χρόνια μετά τη δημοσίευση των πρώτων έργων του, αυτά παραμένουν επίκαιρα και συνεχίζουν να καθοδηγούν την καθημερινή δουλειά αμέτρητων ψυχολόγων και ψυχιάτρων στην προσπάθεια τους να αμβλύνουν τον ψυχικό –και συχνά τον σωματικό πόνο– βοηθώντας τους ασθενείς τους να βγουν από τα προσωπικά τους αδιέξοδα. «Η ερμηνεία των ονείρων» που γράφτηκε την εποχή που άρχισε την αυτοανάλυση του, θεωρείται το σημαντικότερο βιβλίο του.

Η επιστήμη της ψυχολογίας βέβαια εξελίσσεται και προσαρμόζεται στον χρόνο, αλλά αυτό δεν αναιρεί τα θεμελιώδη ευρήματα του δημιουργού της, που εκπληρώνουν έτσι την επιθυμία του και την πρώιμη πίστη του ότι θα πραγματοποιούσε στη ζωή του μεγάλα πνευματικά επιτεύγματα που θα τον οδηγούσαν στην αθανασία. Οι ιδέες του για το ασυνείδητο, πέρα από τις άλλες επιρροές τους, έχουν και ρίζες ελληνικές. Και δεν γινόταν αλλιώς, αφού η πιο εκπληκτική του επινόηση, το οιδιπόδειο σύμπλεγμα, δηλ. η αγάπη για τον γονέα του αντίθετου φύλου και ο φθόνος για τον γονέα του ιδίου φύλου, είναι βασισμένο στην τραγωδία του Σοφοκλή για τον αρχαίο Έλληνα βασιλιά Οιδίποδα.

Η κλασική ελληνική παιδεία ήταν ύψιστης σημασίας στη μόρφωση του Φρόιντ και στη διαμόρφωση των θεωριών του. Έτσι περίγραψε ο ίδιος, τη δική του οιδιπόδεια σχέση και την αγάπη της μητέρας του: «Ένας άνθρωπος που υπήρξε ο αδιαφιλονίκητος ευνοούμενος της μητέρας του, διατηρεί ισόβια το αίσθημα ενός κατακτητή, τη βεβαιότητα εκείνη για την επιτυχία, που γίνεται συχνά αιτία επιτυχίας και στην πράξη»…