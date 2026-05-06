Ανησυχία «για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Τουρκοκύπριοι που γεννήθηκαν από μεικτούς γάμους» (σσ.παιδιά που κυρίως προέρχονται από γάμους μεταξύ Τ/κ και Τούρκων εποίκων), όσον αφορά τα δικαιώματα απόκτησης υπηκοότητας της ΚΔ, εκφράζει, όπως ο ίδιος ο Τ/κ ηγέτης γράφει, σε έκθεσή της η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων που δημοσιοποιήθηκε την 1η Μαίου 2026.

Αυτό γράφει σε ανάρτησή του σε ΜΚΔ ο Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε ανάρτηση στον έναν από τους δύο προσωπικούς του λογαριασμούς στα ΜΚΔ, ο κ. Έρχιουρμαν υποστηρίζει ότι στην εν λόγω έκθεση συστήνεται στην “ε/κ ηγεσία”-όπως αποκαλεί τη νόμιμη κυπριακή κυβέρνηση- να αρθούν αυτά τα εμπόδια «με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις».

Λέγει επίσης, ότι παρόμοια ευρήματα συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πριν από μερικούς μήνες.

«Παρόλο που έχουν υπάρξει κάποιες πρωτοβουλίες σχετικά με μερικά ανοίγματα, τα προβλήματα που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ των παιδιών μας που γεννήθηκαν από μεικτούς γάμους συνεχίζονται. Οι προσπάθειές μας για την εξάλειψη αυτών των πρακτικών, οι οποίες είναι απαράδεκτες από την άποψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζονται και θα συνεχιστούν σε κάθε πλατφόρμα», υπόσχεται ο Έρχιουρμαν.