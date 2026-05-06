Ο πρόεδρος της OpenAI κατέθεσε την Τρίτη ότι ο Έλον Μασκ υποστήριξε τη μετατροπή της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης σε κερδοσκοπική επιχείρηση, αλλά επιθυμούσε τον πλήρη έλεγχο, εν μέρει για να μπορέσει να συγκεντρώσει 80 δισεκατομμύρια δολάρια για την αποίκιση του Άρη.

Η κατάθεση του Γκρεγκ Μπρόκμαν έλαβε χώρα κατά τη δεύτερη εβδομάδα μιας δίκης στην Καλιφόρνια, η οποία ενδέχεται να καθορίσει το μέλλον της OpenAI, η οποία πυροδότησε μια ευρεία τρέλα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη μετά την κυκλοφορία του chatbot ChatGPT στα τέλη του 2022, σημειώνει το Reuters.

Η OpenAI σχεδιάζει να δαπανήσει 50 δισεκατομμύρια δολάρια για την τεχνητή νοημοσύνη το 2026, δήλωσε ο Μπρόκμαν στο δικαστήριο.

Ο Μασκ κατηγόρησε την OpenAI και τον διευθύνοντα σύμβουλο Σαμ Άλτμαν ότι τον εξαπάτησαν ώστε να δώσει 38 εκατομμύρια δολάρια στον τότε μη κερδοσκοπικό οργανισμό, μόνο και μόνο για να δει τελικά την εταιρεία να εγκαταλείπει τους φιλανθρωπικούς της στόχους και να μετατραπεί σε κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό τον προσωπικό πλουτισμό.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ζητά αποζημίωση ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και την απομάκρυνση των Άλτμαν και Μπρόκμαν από τις ηγετικές τους θέσεις. Ο Mασκ αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI τον Φεβρουάριο του 2018.

«Ήθελε να αποικίσει τον Άρη»

Κατά τη δεύτερη ημέρα της κατάθεσής του, ο Μπρόκμαν δήλωσε ότι το 2017 ο Μασκ ήθελε η OpenAI να αλλάξει την εταιρική της δομή, επειδή ήταν πολύ δύσκολο για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό να συγκεντρώσει το ποσό που απαιτούσε η OpenAI για την κατασκευή προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Mπρόκμαν δήλωσε ότι ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX είχε καταστήσει σαφές πως ήθελε να γίνει ο ηγέτης της OpenAI, αν αυτό συνέβαινε.

Ο Άλτμαν ήταν ο μόνος άλλος υποψήφιος, σύμφωνα με τον Μπρόκμαν.

Ο Μπρόκμαν περιέγραψε μια ιδιαίτερα έντονη συνάντηση, κατά την οποία ο Mασκ υποστήριξε ότι άξιζε πλειοψηφικό μερίδιο στην OpenAI λόγω της επιχειρηματικής του εμπειρίας. Σύμφωνα με τον Μπρόκμαν, ο Mασκ είπε ότι σκόπευε να χρησιμοποιήσει αυτό το μερίδιο για να δημιουργήσει μια αυτάρκη πόλη στον Άρη.

«Είπε ότι χρειαζόταν 80 δισεκατομμύρια δολάρια για να δημιουργήσει μια πόλη στον Άρη», ανέφερε ο Brockman. «Στο τέλος, ήθελε πλήρη έλεγχο». Ο Μπρόκμαν πρόσθεσε ότι ο Mασκ είπε πως ο ίδιος θα αποφάσιζε πότε θα παραιτηθεί από τον πλήρη έλεγχο.

Ο Μπρόκμαν δήλωσε επίσης, ότι η συνάντηση τον Αύγουστο του 2017, ξεκίνησε καλά. Ανέφερε ότι ο Mασκ είχε πρόσφατα χαρίσει αυτοκίνητα Tesla σε ορισμένους εργαζομένους της OpenAI ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη δουλειά τους, και ότι ο πρώην επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας της OpenAI, Ilya Sutskever, ζωγράφισε έναν πίνακα με θέμα μια Tesla για να τον προσφέρει στον Mασκ σαν «ευχαριστώ».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μπρόκμαν, ο Mασκ εξοργίστηκε όταν συζητήθηκε μια πιθανή δομή μετοχικής συμμετοχής για την OpenAI που δεν του άρεσε, λέγοντας «αρνούμαι».

Ο Mασκ σηκώθηκε και πλησίασε τόσο γρήγορα που ανησύχησε μήπως τον χτυπήσει, αλλά αντί γι’ αυτό ο Mασκ πήρε τον πίνακα του Sutskever και έφυγε οργισμένος, λέγοντας ότι θα αναστείλει τη νέα χρηματοδότηση μέχρι να διευθετηθούν τα ζητήματα.



