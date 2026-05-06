Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά σε διαμέρισμα, με τους κατοίκους της να τρέχουν μακριά για να σωθούν.

Σε σχετική ανακοίνωση η Πυροσβεστική αναφέρει πως οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ακροπόλεως και Υπαίθρου Περιστερώνας ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά στο ισόγειο διώροφης οικίας στην Κοκκινοτριμιθιά.

Η πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο στις 12:30, βρισκόταν σε δωμάτιο της οικίας στο ισόγειο και προκλήθηκε από αναμμένο καντήλι σε ξύλινο ράφι. Από τον καπνό επηρεάστηκε ολόκληρη η οικία.

Οι ένοικοι της οικίας, αφού αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά, εξήλθαν έγκαιρα της οικίας σε ασφαλή χώρο.