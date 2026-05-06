Σε αναβάθμιση της πρόβλεψής της για την ετήσια κερδοφορία προχώρησε η Novo Nordisk, μετά την ισχυρή πορεία των πωλήσεων του χαπιού απώλειας βάρους Wegovy στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η φαρμακευτική εταιρεία αναμένει πλέον ότι οι προσαρμοσμένες πωλήσεις και τα κέρδη της θα μειωθούν σε εύρος από 4% έως 12%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για πτώση μεταξύ 5% και 13%.

Η βελτιωμένη εκτίμηση συνδέεται με τις αυξημένες προσδοκίες για τις πωλήσεις του Wegovy, το οποίο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε επιδόσεις υψηλότερες από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης, η μετοχή της Novo Nordisk κατέγραψε άνοδο 6%, ενώ νωρίτερα είχε ενισχυθεί ακόμη και πάνω από 8%, αντανακλώντας τη θετική αντίδραση των επενδυτών στα αποτελέσματα και στις νέες προβλέψεις.

Για το πρώτο τρίμηνο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 32% σε σταθερή συναλλαγματική βάση, φθάνοντας τα 96,8 δισ. δανέζικες κορώνες, ή 15,2 δισ. δολάρια.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 65%, στα 59,6 δισ. κορώνες. Σε προσαρμοσμένη βάση, ωστόσο, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4% και τα κέρδη κατά 6%.

Σύμφωνα με τη Novo Nordisk, τα προσαρμοσμένα στοιχεία εξαιρούν μη επαναλαμβανόμενη επίπτωση ύψους 4,2 δισ. δολαρίων, η οποία συνδέεται με πρόβλεψη αντιστροφής σχετικά με το Πρόγραμμα Τιμολόγησης Φαρμάκων στις ΗΠΑ.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν η πρώτη περίοδος που περιέλαβε τις πωλήσεις του χαπιού απώλειας βάρους Wegovy στις ΗΠΑ, οι οποίες ξεπέρασαν σημαντικά τις εκτιμήσεις.

Οι πωλήσεις του χαπιού ανήλθαν σε 2,26 δισ. κορώνες, ή 243,5 εκατ. δολάρια, ποσό σχεδόν διπλάσιο από τις προβλέψεις των αναλυτών. Σε έρευνα του Reuters, οι αναλυτές ανέμεναν πωλήσεις 1,16 δισ. κορώνων.

Η Novo Nordisk ανακοίνωσε επίσης ότι το Wegovy κατέγραψε περίπου 1,3 εκατ. συνταγογραφήσεις κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026.

Η εταιρεία ανέφερε ότι, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές, το χάπι Wegovy αναμένεται να κυκλοφορήσει εκτός Ηνωμένων Πολιτειών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Capital.gr