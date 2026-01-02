Το 2026 είναι πλέον πολύ πιθανό να αρχίσει η διάθεση στην παγκόσμια αγορά, σε μορφή χαπιών, των νέων δημοφιλών φαρμάκων για την απώλεια βάρους, αντί της ενέσιμης μορφής στην οποία χορηγούνται για την ώρα.

Για εκατομμύρια ανθρώπους, τα χάπια αναμένεται ότι θα αξιολογηθούν ως πιο βολική -και φθηνότερη- εναλλακτική λύση σε σχέση με τις ενέσεις.

Όπως γράφει το CNBC, οι εταιρείες Novo Nordis και Eli Lilly έχουν ενημερώσει ότι τα χάπια θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας να φτάσουν σε περισσότερους ασθενείς.

Για παράδειγμα, άτομα που φοβούνται τις βελόνες ή ασθενείς που μπορεί να ωφεληθούν από τις υπάρχουσες ενέσεις αλλά δεν τις κάνουν επειδή δεν θεωρούν την ανάγκη τους αρκετά σημαντική.

Τα χάπια -με καθημερινή λήψη- δεν θα είναι πιο αποτελεσματικά από τις εβδομαδιαίες ενέσεις, αλλά οι ειδικοί υγείας τονίζουν ότι η επέκταση του φάσματος των θεραπευτικών επιλογών θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική νίκη για τους ασθενείς. Η Novo Nordisk και η Eli Lilly έχουν ήδη αρχίσει να παράγουν μεγάλες ποσότητες χαπιών, για να καλύψουν την αναμενόμενη ζήτηση.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs προέβλεψαν ότι τα χάπια θα καταλάβουν μερίδιο 24% -αξίας περίπου 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων- της παγκόσμιας αγοράς φαρμάκων για την απώλεια βάρους το 2030.

Χρονοδιαγράμματα και κόστος

Η Novo Nordisk προσβλέπει να ξεπεράσει τον ανταγωνιστή της, την Eli Lilly, στην αγορά. Η σεμαγλουτίδη, η δραστική ουσία της δανικής φαρμακοβιομηχανίας για χορήγηση από το στόμα, στην ένεση (Wegovy) και στο εμβόλιο για τον διαβήτη (Ozempic), αναμενόταν να λάβει έγκριση τέλος Δεκεμβρίου 2025. Το χάπι θα ονομάζεται επίσης Wegovy.

Η Eli Lilly δεν έχει ακόμη υποβάλει αίτηση έγκρισης για το GLP-1, την ορφοργλιπρόνη, που θα χορηγείται από το στόμα ως χάπι, αλλά η εταιρεία ετοιμάζεται να το κάνει το συντομότερο. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι έχει χορηγήσει κουπόνι προτεραιότητας σε αυτό το χάπι, κάτι που θα μπορούσε να επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης του φαρμάκου σε μερικούς μήνες.

Κατά το CNBC, δεν είναι σαφές πότε ακριβώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η έγκριση, αλλά είναι ασφαλές να ειπωθεί ότι το χάπι θα κυκλοφορήσει στην αγορά μέσα στο 2026.

Καμία από τις δύο φαρμακευτικές εταιρείες δεν έχει δημοσιεύσει συγκεκριμένες τιμές καταλόγου για τα χάπια της. Αλλά ήδη γνωρίζουμε ότι σχεδιάζουν εκπτώσεις για τους ασθενείς.

Οι εταιρείες ενημέρωσαν ότι οι αρχικές τιμές των χαπιών τους, εν αναμονή των εγκρίσεων, θα είναι 149 δολάρια το μήνα για όλους όσους τα λαμβάνουν μέσω της ιστοσελίδας TrumpRx. Η ιστοσελίδα αυτή θα ξεκινήσει να λειτουργεί μέσα στον Ιανουάριο.

Η τιμή είναι χαμηλότερη από τις τιμές για τις υπάρχουσες ενέσεις της Novo Nordisk και της Eli Lilly. Επί του παρόντος, φάρμακα όπως η ένεση παχυσαρκίας Zepbound της Wegovy και της Eli Lilly έχουν τιμές καταλόγου περίπου 1.000 δολάρια τον μήνα.

Μερίδια αγοράς

Κατά τις δοκιμές, η δόση των 25 χιλιοστογράμμων του χαπιού με σεμαγλουτίδη, της Novo Nordisk, βοήθησε τους ασθενείς να χάσουν έως και 16,6% του βάρους τους κατά μέσο όρο στις 64 εβδομάδες, σύμφωνα με ιατρικό δελτίο του 2024. Ωστόσο, η ελαφρώς χαμηλότερη αποτελεσματικότητα του χαπιού της Eli Lilly μπορεί να μην είναι αρκετά σημαντική για να αποτρέψει τους ασθενείς να το προτιμήσουν.

Σε σημείωμα του Αυγούστου, οι αναλυτές της Goldman ανέφεραν ότι αναμένουν ότι το χάπι της Eli Lilly θα κατέχει μερίδιο 60% και η σεμαγλουτίδη της Novo Nordisk θα κατέχει μερίδιο 21%. Αναμένουν ότι το υπόλοιπο 19% θα διατεθεί σε άλλα επερχόμενα χάπια.