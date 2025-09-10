Η Novo Nordisk, η εταιρεία που παράγει το διάσημο φάρμακο Ozempic, θα προχωρήσει σε περικοπές 9.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως, με στόχο την εξοικονόμηση 1,3 δισ. δολαρίων μέχρι το τέλος του 2026.

Σύμφωνα με την δανέζικη εταιρεία, τα σχέδιά της αποσκοπούν στην απλοποίηση της οργάνωσής της, τη βελτίωση της ταχύτητας λήψης αποφάσεων και την ανακατανομή πόρων προς ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα του διαβήτη και της παχυσαρκίας.

Από τις 9.000 απολύσεις, περίπου 5.000 αναμένονται στη Δανία, ανέφερε στην ανακοίνωσή της την Τετάρτη η Novo Nordisk. «Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού, η Novo Nordisk σκοπεύει να μειώσει το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό κατά περίπου 9.000, από τις 78.400 θέσεις εργασίας της εταιρείας, με περίπου 5.000 μειώσεις να αναμένονται στη Δανία».