Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε την Τετάρτη να εννοηθεί ότι συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, δηλώνοντας στο Fox News ότι «το Ιράν έχει μία εβδομάδα» για να αποδεχθεί μια συμφωνία.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στο PBS News την Τετάρτη ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα.

O Τραμπ εμφανίστηκε «αισιόδοξος» για την προοπτική συμφωνίας με την Τεχεράνη, σημειώνοντας ωστόσο ότι είχε αισθανθεί το ίδιο και στο παρελθόν.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι, στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας, το Ιράν θα παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του ώστε να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Τραμπ στη συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να συμφωνήσει επίσης να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές της εγκαταστάσεις.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι θεωρεί «απίθανο» να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον άτυπο σύμβουλό του και γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, για νέες συνομιλίες, προσθέτοντας ότι οι επαφές μπορούν να γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και πως η τελική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί «κάπου» για την υπογραφή συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα» επίτευξης συμφωνίας. «Αν δεν τα καταφέρουμε, θα επιστρέψουμε στους παλιούς τρόπους», προειδοποίησε.

«Αν συμφωνήσουν, όλα τελειώνουν. Αν δεν συμφωνήσουν, θα βομβαρδίσουμε», δήλωσε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας απειλή που έχει διατυπώσει πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προβεί τις τελευταίες ώρες σε μια σειρά δηλώσεων, εκπέμποντας αντικρουόμενα μηνύματα, μετά τα δημοσιεύματα ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά στην επίτευξη συμφωνίας.

Νωρίτερα ερωτηθείς αν βρίσκεται στον ορίζοντα ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν, που θα απαιτούσε και δημοσιογραφική παρουσία στην περιοχή, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε στη New York Post: «Δεν το νομίζω».

«Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη», πρόσθεσε. «Όχι, είναι υπερβολικά πρόωρο».

Επίσης με ανάρτησή του ο Τραμπ είχε εξαπολύσει νέες απειλές εναντίον της Τεχεράνης.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται μετά την ανακοίνωσή του χθες ότι η επιχείρηση «Επιχείρηση Ελευθερία» ανεστάλη προσωρινά, προκειμένου να δοθεί χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας.

skai.gr