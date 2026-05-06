Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις παρακολούθησαν το δεξαμενόπλοιο «Hasna» καθώς έπλεε σε διεθνή ύδατα με προορισμό ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις απηύθυναν πολλαπλές προειδοποιήσεις στο πλοίο με ιρανική σημαία, ενημερώνοντάς το ότι παραβιάζει τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Όπως αναφέρει η CENTCOM, αφού το πλήρωμα του «Hasna» δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, αμερικανικές δυνάμεις αχρήστευσαν το πηδάλιο του δεξαμενόπλοιου, πυροβολώντας με το πυροβόλο των 20 χιλιοστών μαχητικού F/A-18 Super Hornet του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο απονηώθηκε από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

Το πλοίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν συνεχίζει πλέον την πορεία του προς το Ιράν.

protothema.gr