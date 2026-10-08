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Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αγώνες της Μακάμπι Τελ Αβίβ χωρίς επεισόδια, είπε την Πέμπτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο περιθώριο συνάντησης με το προσωπικό του Υπουργείου, της Αστυνομίας, των Φυλακών και της Πυροσβεστικής, και ερωτηθείς τι άλλαξε σε επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας, προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Υπουργός είπε ότι «για τέτοιου είδους αιτήματα σταθμίζονται πολλοί παράγοντες. Αυτή τη φορά αποφασίστηκε να δοθεί η άδεια για τη διεξαγωγή αυτών των αγώνων».

«Θα λάβουμε όλα τα μέτρα που πρέπει ώστε να γίνουν οι αγώνες όπως πρέπει, να μην έχουμε οποιαδήποτε επεισόδια. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία της Κύπρου να αποδείξει ότι είναι πράγματι ένας κόμβος σταθερότητας, ανεξαρτήτως του ποιοι αγωνίζονται», είπε.

Πρόσθεσε ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα σενάρια και η αστυνομία είναι έτοιμη να τα αντιμετωπίσει. Όσον αφορά τις τουρκικές ομάδες που θα κληθούν να παίξουν στην Κύπρο, είπε ότι «προφανώς θα τηρηθούν όλοι οι κανονισμοί εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα αν δεν επιθυμούν να έρθουν, αυτό είναι δικό τους θέμα».