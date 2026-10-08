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Χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παραμένει το κλείσιμο του πεδίου βολής Τσερίου, παρά την πολιτική πρόθεση για απομάκρυνσή του, καθώς εξακολουθούν να εκκρεμούν ζητήματα που αφορούν τη γη, τεμάχια της Μονής Κύκκου και τον σχεδιασμό του νέου πεδίου που θα καλύψει τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

Το θέμα τέθηκε σήμερα (8/10) ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, με τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα να επαναλαμβάνει ότι στόχος παραμένει το κλείσιμο του πεδίου βολής Τσερίου και η εξεύρεση εναλλακτικού χώρου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να αναληφθεί δέσμευση ως προς τον χρόνο υλοποίησης.

Όπως ανέφερε, οι σχεδιασμοί για μετακίνηση του πεδίου δεν ξεκίνησαν επί δικής του θητείας, αλλά αποτελούν συνέχεια πολιτικών αποφάσεων προηγούμενων Υπουργών Άμυνας. Για να μπορεί να τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, είπε, πρέπει προηγουμένως να επιλυθούν ζητήματα που αφορούν τη γη, την Εκκλησία και τις απαιτούμενες άδειες για παραχώρηση τεμαχίων.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι το ζήτημα των πεδίων βολής αποτελεί ευρύτερο πρόβλημα για το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ, καθώς οι πόλεις και οι κοινότητες έχουν επεκταθεί σημαντικά σε σχέση με την περίοδο κατά την οποία δημιουργήθηκαν αρκετές από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Ειδικά για το Τσέρι, ανέφερε ότι τα προβλήματα καταγράφονται εδώ και δεκαετίες. Το πρώτο διάταγμα επίταξης για το πεδίο βολής, όπως είπε, είχε υπογραφεί το 1991, ενώ νεότερο διάταγμα εκδόθηκε το 2023 και λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2026, οπότε θα απαιτηθεί νέα διαδικασία.

Στα €60 εκατ. είχε εκτιμηθεί προηγούμενος σχεδιασμός

Κατά τη συζήτηση έγινε γνωστό ότι είχε προηγηθεί σχεδιασμός για δημιουργία μεγαλύτερου πεδίου βολής, μήκους περίπου 600 μέτρων, με το κόστος να υπολογίζεται περί τα €60 εκατ.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας Στέλιος Κουντούρης, ανέφερε ότι για τον συγκεκριμένο σχεδιασμό είχαν ήδη επιταχθεί αρκετά τεμάχια, ωστόσο, προέκυψαν δύο βασικά ζητήματα, η ανάγκη μεγαλύτερης έκτασης και το ιδιαίτερα υψηλό κόστος του έργου.

Ως αποτέλεσμα, η Εθνική Φρουρά θα προχωρήσει σε επανασχεδιασμό του νέου πεδίου βολής, ώστε να καλύπτει τις μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες, να πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας και να περιοριστεί η ανάγκη για μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για την κατασκευή του. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν γίνει προμελέτες σε συνεργασία με το ΓΕΕΦ και ότι έχει επιταχθεί γη, πλην δύο τεμαχίων που ανήκουν στη Μονή Κύκκου. Για τα συγκεκριμένα τεμάχια, όπως ειπώθηκε, έχει ζητηθεί η παραχώρησή τους. Από πλευράς Κτηματολογίου αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενώπιόν του ενεργό αίτημα για ανταλλαγή εκκλησιαστικής γης, ενώ παλαιότερο αίτημα είχε αποσυρθεί.

Ο Υπαρχηγός του ΓΕΕΦ, Νεόφυτος Παχουλίδης ανέφερε ότι το πεδίο βολής Τσερίου χρησιμοποιείται για ελαφρύ οπλισμό, επισημαίνοντας παράλληλα τις δυσκολίες που δημιουργεί στην εκπαίδευση της Εθνικής Φρουράς η σταδιακή μείωση των διαθέσιμων πεδίων βολής.

Όπως είπε, έχουν ήδη κλείσει δέκα πεδία βολής, τα περισσότερα από τα οποία χρησιμοποιούνταν για φορητό οπλισμό, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται προβλήματα στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους εφέδρους και τους εθνοφύλακες της επαρχίας Λευκωσίας, για τους οποίους η εγγύτητα του πεδίου Τσερίου διευκολύνει σημαντικά την εκπαίδευση.

Έθεσε επίσης το ζήτημα των περιορισμών στο ωράριο των ασκήσεων, αναφέροντας ότι κατά τους θερινούς μήνες οι δραστηριότητες πρέπει να ολοκληρώνονται μέχρι τις 21:00 και κατά τους χειμερινούς μέχρι τις 17:00, ενώ δεν πραγματοποιούνται νυχτερινές βολές. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περιορισμοί αυτοί έχουν επιπτώσεις στην εκπαίδευση για νυχτερινές επιχειρήσεις και, σωρευτικά, στην επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Φρουράς.

Από την πλευρά της Τοπικής Αρχής του Τσερίου, επισημάνθηκε ότι η οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή έχει πλέον πλησιάσει σημαντικά το πεδίο βολής, ενώ απέναντι από αυτό έχει χωροθετηθεί γη για την ανέγερση νέου γυμνασίου.

Εκπρόσωποι της Τοπικής Αρχής ζήτησαν να επισπευσθούν οι διαδικασίες μετακίνησης, σημειώνοντας ότι το πεδίο επηρεάζει την ανάπτυξη της περιοχής και προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους κατά τη διάρκεια των βολών.

Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή, ο χώρος που προορίζεται για το γυμνάσιο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από το πεδίο βολής.

Ο αντιδήμαρχος σημείωσε ότι οι βολές ακούγονται σε μεγάλο μέρος του Τσερίου και ότι στρατιωτικά τμήματα διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές για να μεταβούν στο πεδίο. Ζήτησε, μέχρι να προχωρήσει η μετακίνηση, να εξεταστεί κατά πόσο μπορεί να περιοριστεί η έκταση των δραστηριοτήτων.

Βουλευτές που συμμετείχαν στη συζήτηση ζήτησαν από το Υπουργείο Άμυνας να παρουσιάσει, έστω και κατά προσέγγιση, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής ανέφερε ότι το ζήτημα βρίσκεται ενώπιον της Βουλής από το 2014, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να μην υπάρχουν σαφείς απαντήσεις για το πότε θα κλείσει το υφιστάμενο πεδίο και πού ακριβώς θα δημιουργηθεί το νέο.

Ο Ανδρέας Πασιουρτίδης, σημείωσε ότι, από τη στιγμή που υπάρχει πολιτική απόφαση για κλείσιμο του πεδίου, θα πρέπει αυτή να συνοδεύεται από συγκεκριμένο σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα, ώστε το ίδιο θέμα να μην επανέλθει χωρίς πρόοδο τα επόμενα χρόνια.

Ο Πανίκος Ξιούρουππας, έθεσε το ζήτημα της ανέγερσης του γυμνασίου και κατά πόσον το χρονοδιάγραμμα του έργου θα συνδεθεί με την απομάκρυνση του πεδίου βολής, εκφράζοντας ανησυχία για την εγγύτητα των δύο υποδομών. Ανάλογη θέση διατύπωσαν και άλλα μέλη της Επιτροπής, ζητώντας τουλάχιστον ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας, Ευγένιος Χαμπουλλάς έθεσε το ζήτημα σε ευρύτερη βάση, υποστηρίζοντας ότι η Πολιτεία πρέπει να προχωρήσει σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τα πεδία βολής και τα στρατόπεδα.

Όπως ανέφερε, δεν πρέπει να χωροθετούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις χωρίς επαρκείς ζώνες προστασίας, ώστε η μελλοντική ανάπτυξη να μην καταλήγει να περιορίζει τη λειτουργία τους.

Ζήτησε σχεδιασμό για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς σε ορίζοντα 25 ετών, ακόμη και μέσω απαλλοτριώσεων όπου απαιτείται, σημειώνοντας ότι οι προδιαγραφές των πεδίων βολής μεταβάλλονται ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τον εξοπλισμό.

Ο κ. Πάλμας επανέλαβε, κλείνοντας τη συζήτηση, ότι η πρόθεση για κλείσιμο του πεδίου Τσερίου παραμένει, αλλά χρονοδιάγραμμα μπορεί να δοθεί μόνο όταν ξεκαθαρίσουν οι εκκρεμότητες γύρω από τη γη και ολοκληρωθεί ο νέος σχεδιασμός.