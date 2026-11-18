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Καταζητείται ο Luke Andrew Wright, 29 ετών, από τo Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοικος Φρενάρους, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση σοβαρών αδικημάτων, τα οποία διαπράχθηκαν στις 13/11/2026, στο Φρέναρος, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στο τηλέφωνο 23-803040, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.