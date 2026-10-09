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Όλοι είναι υπέρ της μετακίνησης, τόσο του πεδίου βολής Τσερίου, όσο και του πεδίου βολής στο Καλό Χωριό. Τοπικοί άρχοντες, βουλευτές και κόμματα ευθυγραμμίστηκαν στο κλείσιμό τους.

Δεν τους νοιάζει πού θα εκπαιδεύεται η Εθνική Φρουρά. Ας πάνε σε άλλη περιοχή, να αντιδράσουν άλλοι τοπικοί άρχοντες και τούμπαλιν. Ούτε τους νοιάζουν οι επιπτώσεις στην εκπαίδευση των στελεχών, των κληρωτών και χιλιάδων άλλων εφέδρων και εθνοφυλάκων.

Στου πεδίου βολής τη μαύρη ράχη κάποιοι προτιμούν να είναι αρεστοί, παρά να δουν τη συνολική εικόνα. Ειπώθηκε μάλιστα μια κουβέντα κατά τη συνεδρία (της κατά τ’ άλλα επιτροπής Άμυνας) από τον υπαρχηγό του ΓΕΕΦ, που όλοι αγνόησαν. Έθεσε ζήτημα περιορισμών στις ασκήσεις και των νυχτερινών βολών. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν επιπτώσεις στην εκπαίδευση για νυχτερινές επιχειρήσεις και, σωρευτικά, στην επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Φρουράς.

Α.Π