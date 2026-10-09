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Να εγκαινιάσουν διάλογο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, συμφώνησαν οι επικεφαλής της Άμεσης Δημοκρατίας Φειδίας Παναγιώτου και της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν, ύστερα από συνάντηση την Παρασκευή. Σε ό,τι αφορά τις προεδρικές εκλογές και πότε θα λάβουν αποφάσεις, είπαν και οι δύο ότι είναι νωρίς και ότι προέχουν τα προβλήματα του τόπου και η εξεύρεση λύσεων.

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση στα γραφεία της ΔΗΠΑ ο κ. Παναγιώτου είπε ότι με την Δημοκρατική Παράταξη και τον κ. Καρογιάν συζήτησαν πάρα πολλά θέματα σε αυτή την πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση. Είπε ότι ο κ. Καρογιάν βρίσκεται στην πολιτική σκηνή εδώ και πολλά χρόνια και του διηγήθηκε πολλές ιστορίες.

“Μιλήσαμε για τυχόν συνεργασίες που μπορεί να έχουμε. Δυστυχώς δεν μπήκατε μέσα στη Βουλή, εμείς σας θέλαμε, όσα παραπάνω μικρά κόμματα, καινούργια κόμματα που δεν είναι μέσα στο κατεστημένο, τόσο το καλύτερο. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς με τυχόν συνεργασίες, πράγματα που θα θέλετε εσείς να περνάτε – είσαστε και στην Κυβέρνηση ακόμα, μπορείτε να περνάτε τα πράγματα”, είπε ο κ. Παναγιώτου απευθυνόμενος στον Μάριο Καρογιάν.

Είπε ότι δεν είναι πρόβλημα να έχεις πολλούς συμμάχους στην πολιτική προσθέτοντας ότι και η Άμεση Δημοκρατία είναι ένα μικρό κόμμα μέσα στη Βουλή και θέλει συμμάχους.

Πρόσθεσε ότι συζήτησαν για κάποια θέματα τα οποία ενδεχομένως “να δουλέψουμε στο μέλλον με συμμαχίες” και αναφέρθηκαν και στο θέμα των προεδρικών για “να δούμε πού στέκει ο καθένας”.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ είπε ότι απόλαυσε την συνάντηση με τον Φειδία Παναγιώτου και τους συνεργάτες του και ότι είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν σκέψεις για ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας, το λαό και την κοινωνία, “χωρίς να μπούμε σε καλούπια, ήταν μία ελεύθερη συζήτηση”.

“Υπήρξαν δημιουργικές σκέψεις. Συμφωνήσαμε ότι θα συνεχίσουμε το διάλογο. Τους ευχαριστώ για την καλοσύνη που είχαν να μας εισηγηθούν αν έχουμε κάποιες προτάσεις, κάποιες εισηγήσεις που μπορούν να τις μεταφέρουν στη Βουλή. Εμείς έχουμε μια δέσμη προτάσεων, θα επεξεργαστούμε και κάποιες άλλες”, ανέφερε.

Ο κ. Καρογιάν είπε ότι όταν υπάρχει η θέληση υπάρχουν και οι τρόποι για να γίνουν καλά πράγματα για τον τόπο, ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε διαφορετικά κόμματα.

Ευχήθηκε στον Φειδία Παναγιώτου και το κόμμα του να είναι δημιουργικοί, να βοηθήσουν μέσα από το Κοινοβούλιο τον τόπο που το έχει τόση μεγάλη ανάγκη, αλλά και τον κόσμο που αντιμετωπίζει τόσες προκλήσεις και αναζητά ουσιαστικές λύσεις.

Είπε ότι συμφώνησαν να συνεχιστεί αυτή η άμεση επαφή και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι ”εγκαινιάζεται μια ωραία περίοδος, μακριά από δογματισμούς, μακριά από ιδεοληψίες, μακριά από μικρότητες, γιατί τα σημαντικά μας ενώνουν, τα ασήμαντα ας μας χωρίζουν”.

Ο Φειδίας Παναγιώτου είπε ότι ο κόσμος θέλει τα κόμματα να είναι ενωμένα και αυτό επιδιώκει η Άμεση Δημοκρατία, θέση με την οποία συμφώνησε και ο Μάριος Καρογιάν.

Σε ερώτηση για το πότε υπολογίζουν να λάβουν αποφάσεις για τις προεδρικές εκλογές ο κ. Καρογιάν επανέλαβε ότι είναι μακρύς και μεγάλος ο χρόνος ως τις εκλογές και ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες και τα υπαρκτά προβλήματα του κόσμου.

“Αν [θέλουμε να ] λέμε την αλήθεια – που την λέμε – ο τόπος μας αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων» είπε και αναφέρθηκε στα θέματα παιδείας, υγείας, θεσμών και διαφθοράς αλλά και σε ζητήματα ακρίβειας, ζητήματα αποξένωσης κομματιών του κόσμου από την ευμάρεια «που έχουν οι αριθμοί και έχει η οικονομία μας», και στα θέματα που αφορούν το μέλλον της νέας γενιάς.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ συνέχισε λέγοντας ότι αντί να αναλωνόμαστε σε καβγάδες, σε αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις ή ακόμα μαγειρέματα, ποιοι θα είναι υποψήφιοι μετά από 16 και 7 μήνες, ας αναλώσουμε λίγη φαιά ουσία, ας βάλουμε ενέργεια να ενωθούν πολλές δυνάμεις στο να δώσουμε λύσεις, να δώσουμε ανάσες, να δώσουμε οξυγόνο, αλλά και προοπτική στην κοινωνία και στον κόσμο.

“Επομένως, είναι γρήγορα για μας”, ανέφερε.

Με τις θέσεις αυτές συμφώνησε και ο Φειδίας Παναγιώτου και περιορίστηκε να πει “προσυπογράφω”.

ΚΥΠΕ