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Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (8/10) στην Bucha της Ουκρανίας, όταν ένα ρωσικό drone σκάει και εκρήγνυται δίπλα σε έναν άνδρα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας ενός κτιρίου της περιοχής ο άνθρωπος καταφέρνει και γλιτώνει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Absolutely insane video of Ukrainian man narrowly avoiding a Russian drone strike in Bucha.



A literal second away from death. pic.twitter.com/3fdmfJjYo8 October 9, 2026

Το drone προσέκρουσε σε ένα πάρκο κοντά σε έναν δρόμο της ουκρανικής πόλης και στη συνέχεια ακολούθησε ισχυρή έκρηξη. Το πάρκο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ ξέσπασε και μικρή φωτιά.

protothema.gr