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Μπορεί η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου να αποχώρησε από την κούρσα διεκδίκησης του χρίσματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028, για να διασφαλιστεί, όπως δήλωσε η ίδια, η ενότητα του κόμματος, ωστόσο, η ζημιά στον Συναγερμό ήδη έγινε.

Θα χρειαστεί πολλή δουλειά για να ενωθεί το γυαλί στο κόμμα το οποίο ράγισε. Τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τα προηγούμενα 24ωρα, έδειχναν μια μανία για την προεδρική καρέκλα. Γεγονότα τα οποία απομακρύνουν περισσότερο τους πολίτες από τις κάλπες.

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