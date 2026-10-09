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Στη σύλληψη 50χρονου προχώρησε η Αστυνομία στη Λευκωσία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής δύο ποδηλάτων, ενώ εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα κράτησης διάρκειας πέντε ημερών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση διερευνάται έπειτα από καταγγελίες για κλοπή δύο ποδηλάτων, που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/10).

Μετά από αξιολόγηση πληροφορίας, μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν το βράδυ της ίδιας ημέρας έρευνα στο διαμέρισμα του 50χρονου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα ποδήλατο και ένα κράνος. Ο 50χρονος δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις για το πώς τα συγκεκριμένα αντικείμενα βρέθηκαν στην κατοχή του.

Κατά τις εξετάσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο ύποπτος τα δύο ποδήλατα που είχαν καταγγελθεί ως κλοπιμαία.

Ο 50χρονος συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Σήμερα, Παρασκευή (9/10), οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα πενθήμερης κράτησης.

Την υπόθεση διερευνά ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λευκωσίας.