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Ο DINKO ASENOV GORANOV, 23 ετών, από τη Βουλγαρία, απουσιάζει από την οικία του, στην επαρχία Αμμοχώστου, από τις 7 Οκτωβρίου, 2026.

Ο 23χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου, στο τηλέφωνο 23803040 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.