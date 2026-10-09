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Στα ύψη παραμένουν οι βαθμολογίες των δημοσίων υπαλλήλων, με τον μέσο όρο αξιολόγησης να φτάνει το 9,12 στα 10 το 2025.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης στη δημόσια υπηρεσία έδωσε τη δυνατότητα σε υποψηφίους να εξασφαλίσουν προαγωγή με βάση τις επιδόσεις και τις ικανότητές τους, ακόμη και αν η αρχαιότητά τους δεν θα τους επέτρεπε να προαχθούν με το προηγούμενο σύστημα, σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος ανέφερε ότι αυτό συνέβη στο 70% των περιπτώσεων διατμηματικών προαγωγών.

Την ίδια ώρα, απογοητευτική χαρακτήρισε την εικόνα που παρουσιάζει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς οι μέσες βαθμολογίες αυξάνονται σταθερά από την εφαρμογή του νέου συστήματος το 2023, με αποτέλεσμα να διαφαίνεται επιστροφή στην παλαιότερη πρακτική κατά την οποία σχεδόν όλοι αξιολογούνταν ως εξαίρετοι.

Παρουσιάζοντας την Ετήσια Έκθεση της ΕΔΥ για το 2025, σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο αμφιθέατρο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, μετά την επίδοσή της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στον όγκο εργασίας της Επιτροπής, στην εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων, στη λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων, αλλά και στις αλλαγές που προωθούνται για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της.

Όπως ανέφερε, το 2025 ήταν μια χρονιά ιδιαίτερων προκλήσεων, καθώς η Επιτροπή εφάρμοσε για πρώτη φορά στο σύνολό τους τις νέες ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας. Παράλληλα, είχε να διαχειριστεί μεγάλο όγκο διαδικασιών πλήρωσης θέσεων, καθώς και σημαντικό αριθμό πειθαρχικών υποθέσεων.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ εκτίμησε ότι η Επιτροπή και το προσωπικό της ανταποκρίθηκαν με επάρκεια στις απαιτήσεις, παρά τον αυξημένο φόρτο εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η ΕΔΥ συνεδρίασε 237 φορές κατά το 2025, με τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της θεματολογίας της. Συγκεκριμένα, το 56% του χρόνου που αναλώθηκε αφορούσε την πλήρωση θέσεων, ενώ οι πειθαρχικές υποθέσεις αντιστοιχούσαν στο 2% της θεματολογίας που εξετάστηκε.

Κατά το 2025, η Επιτροπή προχώρησε σε 541 διορισμούς και 707 προαγωγές. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, είχαν πραγματοποιηθεί 313 διορισμοί και 447 προαγωγές.

Παράλληλα, το 2025 διεκπεραιώθηκαν 894 συνεντεύξεις, αριθμός που, σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου, αποτελεί διαχρονικό ρεκόρ στην ιστορία της Επιτροπής. Για την περίοδο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, ο αντίστοιχος αριθμός ανήλθε σε 629 συνεντεύξεις.

Σε σχέση με τις διαθεσιμότητες δημοσίων υπαλλήλων, το 2025 τέθηκαν σε διαθεσιμότητα 17 υπάλληλοι, ενώ μέχρι την ημερομηνία αναφοράς για το 2026 ο αριθμός ανερχόταν σε 21.

Αναφερόμενος στη σύνθεση της δημόσιας υπηρεσίας, ο κ. Παπαγεωργίου είπε ότι οι γυναίκες αποτελούν το 63% του προσωπικού και οι άνδρες το 37%.

Όπως σημείωσε, οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των διευθυντικών θέσεων και των θέσεων Γενικών Διευθυντών, οι οποίες μέχρι πριν από μερικά χρόνια θεωρούνταν κατεξοχήν ανδροκρατούμενες.

Σε ό,τι αφορά την ηλικιακή σύνθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, το 7,67% των δημοσίων υπαλλήλων ήταν ηλικίας 18 έως 34 ετών, το 65,95% ήταν μεταξύ 35 και 54 ετών και το 26,38% ήταν ηλικίας 55 ετών και άνω.

Ο μέσος όρος ηλικίας των δημοσίων υπαλλήλων διαμορφώθηκε στα 35,5 έτη το 2025, έναντι 34,16 ετών το 2024, 34,17 ετών το 2023, 35,17 ετών το 2022 και 37 ετών το 2021.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων, σημειώνοντας ότι διαχρονικά καταγράφεται αύξηση των προσόντων τους. Περίπου το 72% των δημοσίων υπαλλήλων διαθέτει μεταπτυχιακό ή πανεπιστημιακό τίτλο, με το 41,44% να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και το 29,86% πανεπιστημιακού τίτλου.

Την ίδια ώρα, οι θέσεις για τις οποίες απαιτείται πανεπιστημιακό προσόν αντιστοιχούν περίπου στο 30% του συνόλου. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΔΥ, μπορεί να λεχθεί ότι σημαντικό μέρος του προσωπικού διαθέτει περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα από όσα απαιτούνται για τις θέσεις που κατέχει.

Σημαντικό μέρος της παρουσίασης αφορούσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Επιτροπής, με τον κ. Παπαγεωργίου να αναφέρει ότι η ΕΔΥ λειτουργεί πλέον σε πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον.

Από το 2026, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος «η-Συνεργασία», ενώ οι αιτήσεις και η διαχείρισή τους διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά. Παράλληλα, έχουν ψηφιοποιηθεί οι φάκελοι και τα στοιχεία που τηρούνται στο γραφείο, γεγονός που, όπως ανέφερε, διευκολύνει τη διαχείριση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η μετάβαση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συνέβαλε, σύμφωνα με τον ίδιο, στην αύξηση του αριθμού των αιτήσεων που υποβάλλονται. Το 2025 καταγράφηκαν 34.452 αιτήσεις, έναντι μέσου όρου περίπου 24.473 κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε τη σημασία της αλλαγής, υπενθυμίζοντας ότι προηγουμένως η παραλαβή, η αρχειοθέτηση και η διαχείριση τόσο μεγάλου αριθμού αιτήσεων γινόταν χειροκίνητα, με αυξημένες απαιτήσεις σε χρόνο και προσωπικό.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, παραμένει εκτός του ψηφιοποιημένου συστήματος η υποβολή των Υπηρεσιακών Εκθέσεων, ένα ζήτημα που εξακολουθεί να χρήζει αντιμετώπισης.

Από την 1η Νοεμβρίου 2026, η ηλεκτρονική αίτηση θα εκσυγχρονιστεί και θα υποβάλλεται μέσω του συστήματος CyLogin. Για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την αλλαγή, η ΕΔΥ προγραμματίζει εκστρατεία ενημέρωσης με τη συμβολή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Επιπλέον, από την ίδια ημερομηνία, οι υποψήφιοι για θέσεις διορισμού θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την αναλυτική βαθμολογία τους στα κριτήρια της ΕΔΥ, καθώς και για την τελική κατάταξή τους.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου, η διαδικασία θα επεκταθεί σύντομα και στις θέσεις προαγωγής, ώστε οι υποψήφιοι να γνωρίζουν πώς αξιολογήθηκαν, ποια βαθμολογία εξασφάλισαν και ποια θέση κατέλαβαν στην κατάταξη.

Χαρακτήρισε την αλλαγή σημαντική καινοτομία, καθώς ανταποκρίνεται σε επανειλημμένα αιτήματα υποψηφίων για μεγαλύτερη ενημέρωση και διαφάνεια στις διαδικασίες επιλογής. Παράλληλα, από την 1η Νοεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και η ανανεωμένη ιστοσελίδα της Επιτροπής, έργο που προωθείται από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Κεντρικό σημείο της παρουσίασης αποτέλεσε η εφαρμογή της μεταρρύθμισης στις διαδικασίες αξιολόγησης υποψηφίων για ανώτερες και ανώτατες θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας, με τη λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων.

Ο κ. Παπαγεωργίου ανέφερε ότι το 2025 εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά πλήρως όλες οι διατάξεις που προβλέπουν την εξέταση των υποψηφίων μέσω των Κέντρων, με σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης. Η επιλογή των Εξεταστικών Κέντρων έγινε μέσω διαδικασίας προσφορών.

Κατά τη διάρκεια του έτους, 4.065 υποψήφιοι παρακάθισαν σε εξετάσεις, ενώ η ΕΔΥ διαχειρίστηκε διαδικασίες για 142 θέσεις στην Κλίμακα Α13 και άνω.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης προβλέπει τρία βασικά στάδια, με διαφορετική βαρύτητα για το καθένα. Το τεστ ικανοτήτων αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής βαθμολογίας, η εξέταση γνωστικού αντικειμένου στο 30% και η αξιολόγηση στο Κέντρο Αξιολόγησης στο 60%.

Ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας, από την προκήρυξη μιας θέσης μέχρι την πλήρωσή της, ανέρχεται σε 7,5 μήνες, ενώ προηγουμένως υπήρχαν περιπτώσεις που έφταναν ακόμη και τα 2 ή 3 χρόνια.

Παράλληλα, το 2025 παραπέμφθηκαν στα Εξεταστικά Κέντρα 335 υποψήφιοι για θέσεις διατμηματικής προαγωγής.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ ανέδειξε ως ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης το γεγονός ότι στο 70% των περιπτώσεων διατμηματικών προαγωγών προήχθησαν άτομα που, με βάση τα δεδομένα του προηγούμενου συστήματος, δεν θα είχαν προαχθεί λόγω της βαρύτητας που είχε το κριτήριο της αρχαιότητας.

Όπως εξήγησε, το νέο σύστημα δίνει τη δυνατότητα σε υποψηφίους να διεκδικούν και να εξασφαλίζουν θέσεις με βάση τις ικανότητες και τις επιδόσεις τους, ανεξάρτητα από την αρχαιότητά τους.

Σημείωσε ότι υποψήφιοι με διαφορετικό χρόνο υπηρεσίας πέτυχαν υψηλές επιδόσεις στα Εξεταστικά Κέντρα, γεγονός που επιτρέπει σε ικανούς υπαλλήλους να διακρίνονται και να καταλαμβάνουν τις θέσεις που διεκδικούν.

Αντίθετα, μόλις το 12% των θέσεων καλύφθηκε από άτομα εκτός του Τμήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε.

Ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε, πάντως, ότι η εφαρμογή του νέου συστήματος θα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται συστηματικά, ώστε να διαπιστώνεται η αποτελεσματικότητά του και να εντοπίζονται ενδεχόμενες αδυναμίες.

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο Πρόεδρος της ΕΔΥ για την πορεία της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, χαρακτηρίζοντας απογοητευτική την εικόνα που προκύπτει από τις βαθμολογίες των τελευταίων ετών.

Όπως εξήγησε, η αξιολόγηση εξακολουθεί να έχει σημασία για συγκεκριμένες κατηγορίες προαγωγών, αλλά η βαρύτητά της δεν είναι ίδια σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, οι βαθμολογίες επηρεάζουν τις προαγωγές υπαλλήλων της μη επιστημονικής δομής, καθώς και τις προαγωγές μέχρι την Κλίμακα Α11 συν ΙΙ. Έχουν περιορισμένη βαρύτητα για θέσεις στην Κλίμακα Α13, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση θέσεων στις βαθμίδες Α14 και άνω.

Παρά τους περιορισμούς αυτούς, ο κ. Παπαγεωργίου χαρακτήρισε το ζήτημα σημαντικό, καθώς οι αξιολογήσεις θα πρέπει να αποτυπώνουν ουσιαστικά την απόδοση των υπαλλήλων και να διακρίνουν τις διαφορετικές επιδόσεις.

Τα στοιχεία που παρουσίασε καταδεικνύουν συνεχή αύξηση της μέσης βαθμολογίας. Το 2023, την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος αξιολόγησης, ο μέσος όρος ήταν 8,7 στα 10. Το 2024 αυξήθηκε στο 9,01 και το 2025 έφθασε στο 9,12.ο μέσος όρος ήταν 8,7 στα 10. Το 2024 αυξήθηκε στο 9,01 και το 2025 έφθασε στο 9,12.

«Σταδιακά, σταθερά, διαχρονικά πάμε να ξαναβρούμε το προηγούμενο φαινόμενο όπου όλοι ήταν αξιολογημένοι ως καθόλα εξαίρετοι», ανέφερε, εκφράζοντας την ανησυχία του για την εξέλιξη αυτή.

Κατά τον ίδιο, η συγκεκριμένη τάση οδηγεί ουσιαστικά σε ακύρωση του σκοπού της αξιολόγησης, καθώς περιορίζει τη δυνατότητα διαφοροποίησης μεταξύ των υπαλλήλων ανάλογα με την πραγματική τους απόδοση.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ απέδωσε σημαντική ευθύνη στους προϊσταμένους και στους Γενικούς Διευθυντές, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται συστηματική προσπάθεια από όλους όσοι έχουν την αρμοδιότητα αξιολόγησης, ώστε οι βαθμολογίες να ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα της υπηρεσιακής απόδοσης.

Η επισήμανση αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρνητικές διαπιστώσεις της έκθεσης, καθώς, ενώ η μεταρρύθμιση φαίνεται να ενισχύει την αξιοκρατία στις διαδικασίες προαγωγής μέσω των Εξεταστικών Κέντρων, η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα που ενδέχεται να αποδυναμώσουν τη συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού της δημόσιας υπηρεσίας.

ΚΥΠΕ