Καθόλου αισιόδοξη δεν είναι η εικόνα σε σχέση με το σύστημα αξιολόγησης στη Δημόσια Υπηρεσία, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) Γιώργος Παπαγεωργίου. Όπως τόνισε, τα περισσότερα Υπουργεία, Υφυπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες εφαρμόζουν με πλήρη απόκλιση το νέο σύστημα και σε αρκετές περιπτώσεις το παραβιάζουν κατάφωρα.

Ο κ. Παπαγεωργίου παρουσίασε σε δημοσιογραφική διάσκεψη το έργο της ΕΔΥ και τις ενέργειες που έγιναν για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης. Σημείωσε ότι το σύστημα αξιολόγησης για χρόνια εμφάνιζε «ισοπεδωτική εικόνα», με τους περισσότερους υπαλλήλους να λαμβάνουν άριστες βαθμολογίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο μέσος όρος βαθμολογίας των δημοσίων υπαλλήλων ανήλθε το 2024 στο 9,01/10 έναντι 8,74 το 2023. Μόνο τρεις υπηρεσίες –το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών– εμφάνισαν συμμόρφωση με τις αρχές του νέου συστήματος. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου (10/10), το Υπουργείο Υγείας (9,84) και η Δικαστική Υπηρεσία (9,55), οι βαθμολογίες παρέμειναν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ έκανε λόγο για «παρωχημένες και ισοπεδωτικές νοοτροπίες», καλώντας τους Γενικούς Διευθυντές να λάβουν μέτρα. Ανέφερε ότι η εκπαίδευση που δόθηκε στους αξιολογητές δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και χρειάζεται επανάληψη.

Ο κ. Παπαγεωργίου παρουσίασε επίσης το έργο της Επιτροπής για το 2024, που περιλάμβανε:

Την πλήρωση 1.014 θέσεων (613 διορισμοί, 401 προαγωγές).

(613 διορισμοί, 401 προαγωγές). Τη διεξαγωγή 840 προφορικών εξετάσεων , περισσότερων από το 2023.

, περισσότερων από το 2023. Την προκήρυξη 651 θέσεων και την εξέταση 3.113 θεμάτων σε 221 συνεδριάσεις.

και την εξέταση σε 221 συνεδριάσεις. Την ανάπτυξη Δυναμικού Συστήματος Αγορών για υπηρεσίες εξεταστικών κέντρων.

Παράλληλα, δόθηκαν στοιχεία για το προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων: το 70% κατέχει πανεπιστημιακά ή μεταπτυχιακά προσόντα, ενώ το 77% όσων υπηρετούν σε θέσεις που δεν απαιτούν τέτοια προσόντα διαθέτουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό. Στο σκέλος του φύλου, οι γυναίκες αποτελούν το 64% του προσωπικού, ποσοστό που παραμένει ίδιο τόσο σε επιστημονικές όσο και σε μη επιστημονικές θέσεις.

Στα ηλικιακά δεδομένα, η Δημόσια Υπηρεσία εμφανίζεται «γερασμένη», καθώς μόλις το 7,2% των υπαλλήλων είναι ηλικίας 18–34, ενώ το 67% ανήκει στην ομάδα 35–54 και το 25,7% είναι άνω των 55.

Ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε ότι οι αλλαγές που εισήχθησαν με τη νομοθεσία του 2022 για την πλήρωση ανώτερων και ανώτατων θέσεων φέρνουν σημαντική τομή, δίνοντας έμφαση στις δεξιότητες και τις ικανότητες των υποψηφίων. Τόνισε δε ότι η λειτουργία εξεταστικών κέντρων για αξιολόγηση αποτελεί «σημαντική εξέλιξη» στην επιλογή καταλληλότερων στελεχών.

ΚΥΠΕ