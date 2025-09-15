Την ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) για το 2024 παρέλαβε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, από τον Πρόεδρο της ΕΔΥ, Γιώργο Παπαγεωργίου.

Ο κ. Παπαγεωργίου ανέφερε ότι η χρονιά που πέρασε ήταν «κομβικής σημασίας» για τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία, ιδιαίτερα των ανώτερων βαθμίδων, καθώς η ΕΔΥ αφιέρωσε μεγάλο μέρος του έργου της στην προετοιμασία της μεταρρύθμισης.

Παραλαμβάνοντας την Έκθεση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε τη σημασία της διαδικασίας, σημειώνοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις συνοδεύονται πάντοτε από προκλήσεις και αντιδράσεις, αλλά απαιτούν συνεχή αξιολόγηση και διορθώσεις.

«Ο στόχος κάθε μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της κατάστασης», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι στην περίπτωση της Δημόσιας Υπηρεσίας επιδιώκεται και η αντιμετώπιση της αρνητικής εικόνας που υπάρχει στην κοινωνία.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη κατάσταση, και πρόσθεσε ότι προσβλέπει σε περαιτέρω συζήτηση με την ΕΔΥ για μια πρώτη αποτίμηση της μεταρρύθμισης, η οποία ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως ώστε να αξιολογηθεί συνολικά.