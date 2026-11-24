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Η μοναξιά που βιώνουν οι ηλικιωμένοι στην Κύπρο μπαίνει στο μικροσκόπιο ερευνητών.

Την ίδια ώρα, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας ετοιμάζονται να καθίσουν στα πανεπιστημιακά έδρανα, με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Τρίτης Ηλικίας να αρχίζει τη λειτουργία του στις 10 Δεκεμβρίου, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Η υγεία, η άσκηση, η διατροφή και η μοναξιά βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει έξι διαλέξεις και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2027. Στο πρόγραμμα και η δημιουργία πιλοτικού Κέντρου Ενεργού Γήρανσης και Πρόληψης Υγείας στη Λάρνακα με τις τρεις αυτές πρωτοβουλίες να περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό της Εθνικής Επιτροπής για την Υγεία των Ηλικιωμένων για την περίοδο 2026 – 2027.

Οι έξι διαλέξεις

Στο πρόγραμμα του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, περιλαμβάνονται έξι θεματικές ενότητες που αφορούν την καθημερινότητα και την υγεία των ηλικιωμένων: Η ποιότητα ζωής και η σωματική άσκηση, η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση, οι τρόποι ενίσχυσης της κοινωνικής συμμετοχής, η ορθή χρήση των αντιβιοτικών, ο ηλικιακός ρατσισμός και η διατροφή στην τρίτη ηλικία. Σύμφωνα με την παρουσίαση της Εθνικής Επιτροπής για την Υγεία των Ηλικιωμένων, το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών για θέματα υγείας. Στόχος είναι να δοθούν στους ηλικιωμένους ευκαιρίες απόκτησης νέων γνώσεων, ανταλλαγής εμπειριών και κοινωνικοποίησης.

Παγκύπρια έρευνα για τη μοναξιά

Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Επιτροπής για την Υγεία των Ηλικιωμένων μπαίνουν η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας στην Κύπρο. Για τον σκοπό αυτό προγραμματίζεται παγκύπρια τηλεφωνική έρευνα, στην οποία θα συμμετέχουν άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω. Η συλλογή των στοιχείων θα αρχίσει τον Δεκέμβριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2027. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην καταγραφή των απόψεων και των αντιλήψεων των ηλικιωμένων για τη μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση. Η πρωτοβουλία συνδέεται με τον άξονα της έρευνας και της εκπαίδευσης της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία των Ηλικιωμένων, καθώς και με την ανάγκη ενίσχυσης της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής συμμετοχής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Κέντρο Ενεργού Γήρανσης στη Λάρνακα

Η Εθνική επιτροπή προτείνει επίσης τη δημιουργία πιλοτικού Κέντρου Ενεργού Γήρανσης και Πρόληψης Υγείας στην επαρχία Λάρνακας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το Κέντρο θα λειτουργήσει σε συνεργασία με τον Δήμο Λάρνακας, ο οποίος θα παραχωρήσει δωρεάν τον απαραίτητο χώρο. Ως πρότυπο για τη δημιουργία του χρησιμοποιείται το Κέντρο Μνήμης και Δημιουργικής Έκφρασης «Μωϋσής Στυλιανού» του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας, που λειτουργεί ήδη στη Λεμεσό. Με βάση το συγκεκριμένο πρότυπο, το πρόγραμμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει δραστηριότητες σωματικής και νοητικής ενδυνάμωσης, γυμναστική, εργοθεραπεία, μουσικοθεραπεία και δραματοθεραπεία. Προβλέπονται επίσης, ως ενδεικτικές δραστηριότητες, δημιουργικά εργαστήρια, ομαδικές συνεδρίες, ψυχολογική υποστήριξη και εκδηλώσεις κοινωνικοποίησης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας, η ενίσχυση της αυτονομίας των ηλικιωμένων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η λειτουργία του Κέντρου θα μπορούσε να συμβάλει και στην αποσυμφόρηση του συστήματος υγείας.

«Έναςολοκληρωμένος κόσμος εμπειριών»

Μιλώντας στον «Φ» και αναλύοντας το σχέδιο δράσης της Εθνικής Επιτροπής για την Υγεία των Ηλικιωμένων για την περίοδο 2026 – 2027, ο πρόεδρός της, καθηγητής Κωνσταντίνος Φελλάς, υπογράμμισε την ανάγκη προώθησης πολιτικών που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να παραμένουν δραστήριοι και να συνεχίζουν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η Τρίτη Ηλικία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επιβάρυνση, πρόβλημα ή εμπόδιο. Ας τη δούμε σαν ένα ολοκληρωμένο κόσμο εμπειριών, αναμνήσεων, αποθεμάτων δύναμης και υποστήριξης, γνώσεων και δυνατοτήτων, ένα σύνολο που δεν πρέπει να περιθωριοποιείται αλλά αντιθέτως να αξιοποιείται επωφελώς».