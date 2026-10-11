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Δεν γνωρίζω κατά πόσον η απόφαση της προέδρου του ΔΗΣΥ και προέδρου της Βουλής κ. Αννίτας Δημητρίου να μην διεκδικήσει το χρίσμα του κόμματος για την προεδρία της Δημοκρατίας ήταν αποτέλεσμα συμβουλής από τον στενότατο των στενοτάτων συνεργάτη της ή αν ελήφθη κατόπιν επιφοιτήσεως του αγίου πνεύματος, αλλά καλύτερη επιλογή δεν υπήρχε.

Κι αυτό επειδή θυσιάστηκε ως άλλη Ιφιγένεια εν Πινδάρου αποτρέποντας τη διάσπαση του ΔΗΣΥ (τουλάχιστον στο παρόν στάδιο). Παράλληλα έστειλε το μήνυμα στα στελέχη και στους φίλους του κόμματος ότι θέτει την παράταξη υπεράνω των προσωπικών φιλοδοξιών της, ενώ ανοίγει το δρόμο διεκδίκησης της προεδρίας την επόμενη πενταετία, εξασφαλίζει την στήριξη του Αβέρωφ, αν αυτός δεν διεκδικήσει δεύτερη συνεχή θητεία στην προεδρία (;). Εξάλλου, παραμένει πρόεδρος αν όχι του πρώτου κόμματος, τουλάχιστον ενός ισχυρού κόμματος. Τέλος, απέφυγε τον κίνδυνο να χάσει εσωκομματικά ή και να πετύχει πύρρειο νίκη.

Αν δεν αποσυρόταν από την κούρσα θα έγραφα, πως αυτό που συμβαίνει στον ΔΗΣΥ όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ νυν και τέως κορυφαίων στελεχών, είναι πιο τραγικό και από τις σχέσεις Άννας Βίσση-Νίκου Καρβέλα. Δεν υπονοώ ότι ξεκατινιάζονται αλλά από την άλλη, οι συναγωνιστικές μπηχτές έδιναν και έπαιρναν. Αλλά, έτσι είναι οι (κατά τα διάφορα πρωινάδικα και άλλων κουτσομπολίστικων εκπομπών) παθιασμένοι, οι θυελλώδεις, οι παράφοροι, οι κεραυνοβόλοι και οι φλογεροί έρωτες.

Μπροστά στις τηλεοράσεις και τους φωτογραφικούς φακούς αγκαλιές, φρου φρου παπιγιόν και αρώματα, υποσχέσεις για αιώνια αγάπη και πίστη και όταν γυρίσει ο άλλος απ’ την άλλη, έρχεται η πισώπλατη μαχαιριά. Μου χρωστά τόσα, με ξεγέλασες κοκ.

Αλλά μέχρι να φτάσουμε στο απροχώρητο, ο λαός στήνεται μπροστά στις οθόνες και θαυμάζει κάτι το οποίο δεν είναι θαυμαστό, αλλά αποσπά την προσοχή του από το γεγονός ότι η τιμή του του πετρελαίου υπερέβη τα €2 ανά λίτρο, ότι κατώτατη σύνταξη την οποία έταξε ο Φειδίας σε συνεργασία με την κ. Αννίτα Δημητρίου ήταν μούφα και ότι οι 10.000 οικοδομές οι οποίες θα κτίζονταν (περίπου χθες) προωθούνται με πιο αργό ρυθμό ακόμη και από το Σχέδιο κτίΖΩ το οποίο άρχισε εδώ και τρία χρόνια και μέχρι σήμερα έχει κτιστεί μία πολυκατοικία.

Για να βρεθεί διέξοδος στο αδιέξοδο πραγματοποιήθηκε συνάντηση στον ΔΗΣΥ αντί σε ψαροταβέρνα. Αν και, μεταξύ μας, τα γραφεία του ΔΗΣΥ εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι διαθέτουν καλύτερο μαγειρείο.

Βεβαίως, δεν πρέπει να υποτιμούμε τις ψαροταβέρνες διότι εκεί ίσως δεν ισχύει η ρήση πως το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Μάλλον αυτό που έγινε εκεί στο γνωστό δείπνο, ήταν ότι κάλεσαν τον Αβέρωφ θεωρώντας πως είναι πιο έξυπνοι από αυτόν για να τον πείσουν (μιας και έβγαλε/απέκτησε όνομα ότι τα καταφέρνει) να πείσει τον Φειδία να ψηφίσει την Αννίτα για την προεδρία της Βουλής. Φέρονται δε να του έταξαν ότι θα στηρίξουν υποψηφιότητά του για την προεδρία της Δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, του πρότειναν να τους δώσει το αυγό και να του δώσουν την όρνιθα, κοινώς κότα. Όμως, αν δεχθούμε όσα δήλωσε ο Αβέρωφ, ο στενότατος των στενότατων συνεργατών της κ. Αννίτας Δημητρίου δεν ήθελε μόνο το αυγό και την κότα αλλά να παριστάνει και τον πετεινό ελέγχοντας όλο το κοτέτσι και να με συγχωρούν οι πτηνοπαραγωγοί μας.

Εν τω μεταξύ, με αφορμή την αναφορά Αβέρωφ σε «στενότατο των στενότατων» συνεργασιών της κ. Δημητρίου, κατέφυγα στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως κατέφευγαν παλαιότερα στην Πυθία και ρώτησα «ποια μπορεί να είναι η σημασία της αναφοράς σε στενότατο των στενότατων ή έστω των στενοτάτων συνεργάτη και έλαβα την απάντηση πως «η αναφορά σε έναν «στενότατο των στενότατων» ενός πολιτικού, σημαίνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ανήκει στον σκληρό πυρήνα της εξουσίας του, αποτελώντας ένα από τα ελάχιστα άτομα με τη μέγιστη δυνατή επιρροή και πρόσβαση σε αυτόν.

Και παρακάτω:

Στην πολιτική ορολογία και τη δημοσιογραφική γλώσσα, η έκφραση αυτή υποδηλώνει σχέση η οποία χαρακτηρίζεται από:

• Απόλυτη εμπιστοσύνη: Είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει τα πιο βαθιά μυστικά, τις στρατηγικές και τις προσωπικές σκέψεις του πολιτικού, τις οποίες δεν μοιράζεται με κανέναν άλλον.

• Εξαιρετική επιρροή: Οι απόψεις του ατόμου αυτού έχουν τεράστιο βάρος και συχνά συνδιαμορφώνουν τις τελικές αποφάσεις, τα νομοσχέδια, τις πολιτικές κινήσεις ή τους ανασχηματισμούς.

• Ρόλο «κλειδοκράτορα» (Gatekeeper): Λειτουργεί ως το απόλυτο φίλτρο για το ποιος μπορεί να δει τον πολιτικό ή ποια πληροφορία θα φτάσει τελικά στο γραφείο του.

• Πολιτική και προσωπική ταύτιση: Συχνά η σχέση αυτή ξεπερνά τα επαγγελματικά όρια και βασίζεται σε μακροχρόνια φιλία, κοινή πορεία ή συγγένεια».

Και, μεταξύ μας, η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να είναι και κομμάτι κουτσομπόλα διότι στη συνέχεια μου έγραψε:

«Αν θέλετε, μπορείτε να μου πείτε:

• Αφορά συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο ή τρέχουσα είδηση;

• Το συναντήσατε σε δημοσιογραφικό άρθρο ή πολιτική ανάλυση»;

Τι να απαντήσω; Ό,τι το συναντήσαμε σε ψαροταβέρνα της Λευκωσίας;

Κατά τ’ άλλα, η απόφαση της προέδρου του ΔΗΣΥ είχε και τα πρώτα ευεργετικά αποτελέσματα αφού σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν, η Σάβια Ορφανίδου σταμάτησε να κλαίει γοερά, υπό την έννοια ότι, αν τελικά ο ΔΗΣΥ διεκδικήσει τις εκλογές μόνο με ένα υποψήφιο, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην εκλεγεί δεξιός υποψήφιος του ΑΚΕΛ.