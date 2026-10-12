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Την περασμένη Τετάρτη σε μια μικρή εκδήλωση στη Λευκωσία βρέθηκαν πολλοί για να αποχαιρετήσουν τον Όρεν Ανόλικ ο οποίος ολοκλήρωσε μια πενταετή θητεία στην Κύπρο και επέστρεψε στο Ισραήλ.

Όσοι βρέθηκαν εκεί ήταν για να αποχαιρετήσουν ένα πραγματικό φίλο της Κύπρου, που στη διάρκεια της πενταετούς θητείας του έφερε ακόμα πιο κοντά τις δύο χώρες. Συνέβαλε τα μέγιστα στο να υπογραφούν σημαντικές συμφωνίες ανάμεσα σε Κύπρο και Ισραήλ, σε τομείς όπως η άμυνα.

ΑΠΙΜ