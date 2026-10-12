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Τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, κατά την προσέλευσή του το πρωί της Δευτέρας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που διεξάγεται στο Λουξεμβούργο, αναφέροντας ότι οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ έχει «ασφυκτικό αποτέλεσμα» στο παγκόσμιο εμπόριο.

«Η Κύπρος καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Επιπλέον, η εξελισσόμενη κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ έχει ασφυκτικό αποτέλεσμα στο παγκόσμιο εμπόριο», δήλωσε ο υπουργός, ενώ πρόσθεσε πως «η Κύπρος πιστεύει και επιμένει στην εφαρμογή της UNCLOS, του διεθνούς δημοσίου δικαίου, ώστε να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας με τρόπο που να κάνει πράγματι τη ναυσιπλοΐα ελεύθερη».

Αναφερόμενος στη διάσταση ασφάλειας της διεύρυνσης της ΕΕ, ο κ. Κόμπος επισήμανε ότι πρόκειται για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η ασφάλεια της Ένωσης μέσα από τη διαδικασία διεύρυνσης και ένταξης. «Η Κύπρος πιστεύει ακράδαντα στη διαδικασία της διεύρυνσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή βασίζεται στην αξιοκρατία. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε δεν θα ενισχύουμε την ασφάλειά μας, αλλά θα υπονομεύουμε το δυναμικό ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προειδοποίησε.

Όσον αφορά την Τουρκία, ο υπουργός ανέφερε ότι θα ενημερώσει το Συμβούλιο για το παράνομο Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας στα κατεχόμενα. «Πρόκειται για μνημόνιο που στοχεύει στην κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, σε καταφανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυστυχώς, αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου της Τουρκίας», σημείωσε.

«Μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο καταγράψαμε και αναφέραμε στον ΟΗΕ 659 παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας και επίσης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η προσέγγιση αυτή συνάδει με την έλλειψη εναρμόνισης της Τουρκίας με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, τονίζοντας ότι «αυτή τη στιγμή βρίσκεται μόλις στο 4%. Το επαναλαμβάνω, 4% για μια υποψήφια χώρα. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουμε την Τουρκία να δει την πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ευκαιρία γι’ αυτήν και όχι ως οφειλή προς αυτήν», κατέληξε ο υπουργός.

ΚΥΠΕ