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Απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί παρεμπόδισης της έρευνας της Αρχής κατά της Διαφθοράς σε βάρος του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, για την υπόθεση του «μαύρου βαν» ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης. Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, ανέφερε ότι δεν ευσταθούν οι σχετικοί ισχυρισμοί.

Ερωτηθείς για τη διαφωνία με την Αρχή κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση του μαύρου βαν και την πρόθεση να διερευνηθεί σύγκρουση συμφέροντος για τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, η οποία δεν είχε διενεργηθεί, ο κ. Σαββίδης είπε ότι μόνο μια επιφανειακή ανάγνωση της υπόθεσης θα μπορούσε να κρίνει ότι με την όποια μέχρι σήμερα αλληλογραφία με την Αρχή έφραξε τον δρόμο στο να γίνει η οποιαδήποτε έρευνα που αφορούσε τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα.

«Πιστεύω ότι το μόνο που πρέπει κάποιος να διαβάσει για να διαμορφώσει γνώμη είναι τις τέσσερις ανακοινώσεις. Έχω πει ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς μού είχε απευθύνει επιστολή για τα τέσσερα συγκεκριμένα θέματα που πρόκειται να διερευνήσει, τα οποία ήταν καταγεγραμμένα λεπτομερώς σαν όροι εντολής προς τους ερευνητές. Τους απάντησα για τα τέσσερα σημεία ποια διερεύνηση έγινε για το καθένα και τους είπα ότι η απόφαση για να ξεκινήσει η έρευνα δεν είναι δική μου, ούτε και μπορώ να μπλοκάρω οποιαδήποτε έρευνα εγώ, όπως πάλι εσφαλμένα λέχθηκε από κάποιους δημοσιογράφους», ανέφερε στη συνέχεια.

«Αλλά το πιο σοβαρό είναι το γεγονός ότι είναι αδιανόητο να συζητούμε κατά πόσο μια καταγγελία που πήγε στην Αρχή κατά της Διαφθοράς το 2023 είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται μέσα στην απάντησή μου προς την Αρχή, για την οποία έλεγα ότι η έρευνα που έκανε η Αστυνομία κάλυπτε την περίοδο 2019 με 2021. Όχι μόνο δεν περιλαμβανόταν αναφορά στον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα στην επιστολή μου που εστάλη από την Αρχή, και εγώ σε εκείνην απάντησα, αλλά ξεκάθαρα δεν θα μπορούσε και να είχε ερευνήσει η Αστυνομία μια καταγγελία του 2023 σε μια έρευνα που τέλειωσε το 2021», προσέθεσε ακολούθως.

«Η Αρχή έχει κάθε δικαίωμα να αποφασίσει, να ερευνήσει οτιδήποτε θέλει, δεν έχει δικαίωμα ο Γενικός Εισαγγελέας να σταματήσει την έναρξη οποιασδήποτε έρευνας. Έχουμε μια κατανόηση στο πώς πρέπει να γίνονται οι επικοινωνίες μεταξύ μας για να αποφεύγονται αχρείαστες έρευνες σε θέματα που ήδη έχουν ερευνηθεί, βάσει αυτού έγινε η ανταλλαγή των επιστολών. Η απόφαση για την έναρξη σε οποιασδήποτε έρευνας είναι απόφαση της Αρχής και βεβαίως με τον ίδιο τρόπο που δεν μπορώ να εμποδίσω την οποιαδήποτε άλλη έρευνα, και έγιναν πάρα πολλές εναντίον του Βοηθού και όλες εξ όσων γνωρίζω κατέληξαν ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε εναντίον του, θα μπορούσε να ερευνηθεί και αυτή», κατέληξε.

ΚΥΠΕ