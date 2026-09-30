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Διαφορετικές προσεγγίσεις καταγράφονται μεταξύ των δύο πλευρών ως προς την παράδοση εγγράφου που θα αποτυπώνει τις μέχρι σήμερα συγκλίσεις στο Κυπριακό. Σύμφωνα με πηγές, η τουρκική πλευρά διαφωνεί με την παράδοση ενός τέτοιου εγγράφου, ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά εκτιμά ότι θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, η πρόταση για την καταγραφή των συγκλίσεων είχε τεθεί από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Ωστόσο, στη συνέχεια η τουρκοκυπριακή πλευρά φέρεται να αρνήθηκε να παραλάβει το σχετικό έγγραφο, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διαφωνεί με την παράδοσή του και η τουρκική πλευρά.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε ως εναλλακτική, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η παράδοση εγγράφου με τις συγκλίσεις, να καταγραφούν οι αποκλίσεις, ώστε η διαδικασία να μπορέσει να ξεκινήσει από τα σημεία στα οποία οι δύο πλευρές δεν συμφωνούν.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το ζήτημα είχε τεθεί και κατά την προηγούμενη επίσκεψη στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Τότε είχε ετοιμαστεί δισέλιδο έγγραφο με τις επικεφαλίδες των συγκλίσεων, χωρίς αναλυτικό περιεχόμενο, με πρόθεση να δοθεί στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με τις πηγες, από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας δεν υπήρχε αντίρρηση για την παράδοση του εγγράφου. Ωστόσο, όταν η κ. Ολγκίν μετέβη στα κατεχόμενα, η τουρκοκυπριακή πλευρά φέρεται να δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε την παράδοσή του και το έγγραφο τελικά δεν δόθηκε.

P5: Ο νέος ΓΓ θα εξακολουθήσει να ενεργεί στην ίδια βάση για το Κυπριακό

Σύμφωνα με τις πηγές, ιδιαίτερη αναφορά κατά την ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου την Τετάρτη έγινε στις επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας με τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας (Ρ5).

Όπως μεταφέρθηκε, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι από τις επαφές αυτές προέκυψε ως κοινή θέση των πέντε μονίμων μελών η ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των συμφωνημένων παραμέτρων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μεταφέρθηκε η θέση ότι ακόμη και σε περίπτωση αλλαγής του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο νέος ΓΓ θα εξακολουθήσει να ενεργεί στη βάση της εντολής που του παρέχει το Συμβούλιο Ασφαλείας και δεν μπορεί να απομακρυνθεί από αυτήν.

Διαφωνία για την αποναρκοθέτηση

Σε σχέση με την αποναρκοθέτηση, οι πηγές ανέφεραν ότι το βασικό ζήτημα αφορά τις περιοχές στις οποίες προτείνεται να εφαρμοστεί το μέτρο.

Όπως σημείωσαν, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υποδείξει περιοχές τόσο στα κατεχόμενα όσο και στις ελεύθερες περιοχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει δηλώσει ετοιμότητα να προχωρήσει άμεσα στην αποναρκοθέτηση των περιοχών αυτών, ενώ η τουρκοκυπριακή πλευρά φέρεται να επιθυμεί η διαδικασία να περιοριστεί σε μία περιοχή στην οποία έχει άρματα μάχης.

Η στάση της Τουρκίας

Πηγές ανέφεραν ακόμη ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση στο Εθνικό Συμβούλιο, η ελληνοκυπριακή πλευρά εκτιμά ότι η Τουρκία επιδιώκει να παρατείνει τη διαδικασία μέχρι τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Στο ίδιο πλαίσιο έγινε αναφορά και στη συμμετοχή σε συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ. Όπως ανέφεραν οι πηγές, κατά τα προηγούμενα δύο χρόνια πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον τότε ηγέτη Ερσίν Τατάρ παρουσία του Γενικού Γραμματέα, ενώ ο Τουφάν Έρχιουρμαν δεν αποδέχθηκε αντίστοιχη συνάντηση με τον Πρόεδρο και τον ΓΓ του ΟΗΕ.

ΚΥΠΕ