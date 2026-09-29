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«Σίγουρα δεν είμαστε σε αδιέξοδο», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, διαψεύδοντας με έντονο ύφος όλους όσοι αναφέρουν το αντίθετο. «Δεν ξέρω από πού αντλούν την ενημέρωσή τους, εκείνοι που μιλούν για αδιέξοδο στο Κυπριακό», είπε συγκεκριμένα, προσερχόμενος στο Cyprus Forum 2026.

«Έρχεται η κ. Ολγκίν στην Κύπρο. Από πλευράς ΕΕ, ο κ. Φίτο δραστηριοποιείται ειδικότερα προς την κατεύθυνση της Τουρκίας. Η ΕΕ διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο», είπε και πρόσθεσε: «Αναμένουμε να υπάρξουν συναντήσεις, ανάμεσα σε αξιωματούχους της ΕΕ και της Τουρκίας και είμαστε στην κατεύθυνση να πετύχουμε τον στόχο της επανέναρξη των συνομιλιών», είπε, διευκρινίζοντας πως δεν παραβλέπει και τις δυσκολίες που επικεντρώνονται σε έμμονες της Τουρκίας

Αύριο, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, θα ενημερώσει το Εθνικό Συμβούλιο για τα τεκταινόμενα στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας την ίδια ώρα πως «έχουμε έναν ΓΓ των ΗΕ που είναι απόλυτα δεσμευμένος στην επανέναρξη των συνομιλιών».

«Στηρίζουμε την προσπάθειά του μέσα από συγκεκριμένες ιδέες που αφορούν και τη μεθοδολογία και την ουσία και τα ΜΟΕ, με συνεχώς νέες δημιουργικές προτάσεις, δημιουργικές, οι οποίες τυγχάνουν θετικής ανταπόκρισης από τον κ. Γκουτέρες», πρόσθεσε.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι δεν είμαστε όμως σε αδιέξοδο σε καμιά περίπτωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «όχι, δεν είμαστε σε αδιέξοδο. Η ίδια η προσωπική απεσταλμένη έρχεται στην Κύπρο. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια που από δικής μας πλευράς, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις, και με πολύ συγκεκριμένες ενέργειες που αφορούν και τα τρία θέματα που έχει θέσει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, εργαζόμαστε ούτως ώστε να έχουμε εξελίξεις».

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι υπήρξαν αποχωρήσεις από το Cyprus Forum, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν έχω να σχολιάσω οτιδήποτε. Αυτό θα πρέπει να το σχολιάσουν οι διοργανωτές. Εκείνο που εγώ θέλω να πω είναι ότι είμαστε θιασώτες του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Ευνοούμε, θέλουμε τον δημόσιο διάλογο και θεωρώ ότι το Cyprus Forum ακριβώς είναι μια πολύ πετυχημένη πλατφόρμα στη χώρα μας, με τόσους έγκριτους ομιλητές, συνέδρους από την Κύπρο και από το εξωτερικό και βοηθά στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για έναν δημόσιο διάλογο στη χώρα μας, έναν ελεύθερο διάλογο που μέσα από αυτή την ανταλλαγή απόψεων θα επωφεληθούμε όλοι».