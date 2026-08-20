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Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, προειδοποίησε βίαιους Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη να μην κλέβουν περιουσίες που ανήκουν σε Αμερικανοπαλαιστίνιους, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια αυτή «παραβίαση του νόμου του Θεού».

Ο Χάκαμπι, Βαπτιστής ιερέας και επί χρόνια ένθερμος υποστηρικτής των ισραηλινών οικισμών στα παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι έποικοι που διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε πολιορκία σπιτιών στο χωριό Κούσρα της Δυτικής Όχθης, συμπεριλαμβανομένου ενός που ανήκει στον Παλαιστίνιο που έχει και αμερικανική υπηκοότητα Λούι Ράιντι, μπορεί να τιμωρηθούν με αμερικανικές κυρώσεις.

Οι Ισραηλινοί έποικοι άρχισαν να περικυκλώνουν σπίτια στην Κούσρα στις 9 Αυγούστου, σε αυτό που οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτήρισαν ως προσπάθεια κατάσχεσης ιδιωτικής παλαιστινιακής γης.

Οι πολιορκίες αυτές έχουν προκαλέσει διεθνή καταδίκη.

Ο ισραηλινός στρατός έχει αναπτύξει δεκάδες στρατιώτες στην περιοχή και έκτοτε έχει απωθήσει τους εποίκους από τα σπίτια Παλαιστινίων. Αλλά αυτοί παραμένουν κοντά και κάτοικοι, συμπεριλαμβανομένου του Ράιντι, λένε ότι φοβούνται ότι οι έποικοι θα καταπατήσουν ξανά τις περιουσίες τους μόλις ο ισραηλινός στρατός αποχωρήσει.

Ερωτηθείς ποιο μήνυμα είχε η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τους εποίκους που σκέφτονται να καταλάβουν στη Δυτική Όχθη σπίτια ή γη Παλαιστινίων που έχουν και αμερικανική υπηκότητα, ο Χάκαμπι, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα κατήγγειλε τους εποίκους – δράστες αυτών ενεργειών ως «Ισραηλινούς τρομοκράτες», αναφέρθηκε στις εβραϊκές και τις χριστιανικές γραφές.

«Νομίζω ότι το μήνυμα είναι ακόμη μεγαλύτερο από την κυβέρνηση Τραμπ. Είναι ένα μήνυμα θεμελιώδους ευγένειας και πολιτισμένης συμπεριφοράς», τόνισε ο Χάκαμπι στο Reuters από την Ιερουσαλήμ. «Δεν παίρνεις κάτι που δεν σου ανήκει».

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκτιμήσει ότι δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοπαλαιστίνιοι ζουν στη Δυτική Όχθη, πολλοί από αυτούς σε ένα σύμπλεγμα χωριών μεταξύ της Ραμάλας και της Ναμπλούς, όπου βρίσκεται το χωριό Κούσρα.

Ο Ράιντι, μιλώντας σήμερα στο Reuters από το σπίτι του στην Κούσρα, είπε ότι βρίσκεται σε επαφή με το προσωπικό του Χάκαμπι στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, αλλά ότι συνεχίζει να παρενοχλείται από Ισραηλινούς εποίκους κοντά στην ιδιοκτησία του.

Επικαλούμενος τις Δέκα Εντολές, ο Χάκαμπι είπε: «Ου κλέψεις» και ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει ούτε να παίρνουν ούτε να «εποφθαλμιούν» – ή να «επιθυμούν» – ό,τι ανήκει σε άλλους.

«Αν κάποιος κατέχει τη γη και το σπίτι του, τότε το να έρθει κάποιος, να την καταλάβει, και να τρομάξει την οικογένεια για να φύγει, αυτό αποτελεί παραβίαση, όχι μόνο του νόμου των ανθρώπων. Αυτή είναι παραβίαση του νόμου του Θεού», δήλωσε ο Χάκαμπι, Ρεπουμπλικάνος πρώην κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας Άρκανσο.

Ο Χάκαμπι είναι ο πρώτος ευαγγελιστής χριστιανός που υπηρετεί ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Υποστηρίζει για χρόνια τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη και αναφέρεται στην περιοχή με το βιβλικό της όνομα, Ιουδαία και Σαμάρεια, ονομασία που χρησιμοποιεί η ισραηλινή κυβέρνηση αλλά που δεν υιοθετεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Υποστηρίζοντας τους εβραϊκούς οικισμούς γενικά, ο Χάκαμπι είπε ότι πιστεύει πως οι βίαιοι έποικοι αποτελούν μια μειονότητα που δεν εκπροσωπεί την ευρύτερη κοινότητα των οικισμών αυτών, η οποία, όπως είπε, «θέλει απλώς να μεγαλώσει τις οικογένειές της στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια ειρηνικά και με ένα επίπεδο ασφάλειας».

Οι Παλαιστίνιοι και οι υποστηρικτές τους απορρίπτουν αυτό το επιχείρημα, λέγοντας ότι οι ισραηλινοί οικισμοί αρπάζουν εδάφη που οι Παλαιστίνιοι επιθυμούν να έχουν για την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους τους. Υπηρεσίες του ΟΗΕ και οι περισσότερες χώρες θεωρούν τους οικισμούς του Ισραήλ παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ αμφισβητεί αυτό.

Ο Χάκαμπι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «σοκαρισμένες» από αυτό που συμβαίνει στην Κούσρα.

Παλαιστινιακές οικογένειες που στοχοποιήθηκαν από Ισραηλινούς εποίκους είναι θύματα «αδικαιολόγητης και αποτρόπαιας» εγκληματικής δραστηριότητας και οι έποικοι που διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουν σημαντικές συνέπειες στο Ισραήλ, είπε.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής τόνισε επίσης ότι όποιος διαπιστωθεί ότι εμπλέκεται, θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει κυρώσεις από τις ΗΠΑ, όπως απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ, αν και είπε ότι δεν γνώριζε ότι τέτοια μέτρα εξετάζονται.

Η ισραηλινή αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει καμία σύλληψη ή κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε εποίκου που φέρεται να εμπλέκεται στην πολιορκία των παλαιστινιακών σπιτιών και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει σχολιάσει δημόσια τα περιστατικά.

Ωστόσο, ένα ανώτερο ηγετικό στέλεχος των εποίκων καταδίκασε τις ενέργειες αυτές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ