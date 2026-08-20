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Δύο ψαράδες από το Μεξικό εντοπίστηκαν ζωντανοί και διασώθηκαν έπειτα από πέντε ημέρες παραμονής στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου κατάφεραν να επιβιώσουν χρησιμοποιώντας ένα ψυγείο.

Σύμφωνα με το CBS News, οι δύο άνδρες, ηλικίας 53 και 32 ετών, είχαν επικοινωνήσει για τελευταία φορά με τον αλιευτικό τους συνεταιρισμό στις 14 Αυγούστου, ενώ βρίσκονταν στο σκάφος Camaronera.

Όταν οι υπεύθυνοι του συνεταιρισμού διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε καμία νεότερη επικοινωνία μαζί τους, εξέπεμψαν σήμα κινδύνου, προκαλώντας μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού κινητοποίησε πλωτά και εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες στον Ειρηνικό Ωκεανό. Οι διασώστες κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν τους δύο ψαράδες να επιπλέουν στη θάλασσα, περίπου 240 χιλιόμετρα από τις ακτές της πολιτείας Τσιάπας, στη νότια πλευρά της χώρας κοντά στα σύνορα με τη Γουατεμάλα.



«Νόμιζα ότι δεν θα ξανάβλεπα την οικογένειά μου»

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, τα ξημερώματα του Σαββάτου μια φουρτούνα τους αιφνιδίασε, με αποτέλεσμα το αλιευτικό τους να βυθιστεί μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Ντανιέλ Γκερέρο Μαρτίνες, ο ένας από τους δύο ψαράδες, δήλωσε ότι εκείνες τις ώρες ένιωσε τον θάνατο να πλησιάζει, καθώς δεν είχαν τρόπο ούτε να ψαρέψουν για τροφή ούτε να εξασφαλίσουν πόσιμο νερό.

Ο 53χρονος ανέφερε ότι πίστεψε πως «δεν θα ξανάβλεπε ποτέ την οικογένειά του», καθώς η απουσία βροχής, ο ήλιος και η αφυδάτωση εξουθένωναν σταδιακά τον ίδιο και τον φίλο του.

Ο δεύτερος ψαράς, ο 32χρονος Χοσέ Λουίς Πορτέλας, περιέγραψε ότι όταν τους χτύπησε το μεγάλο κύμα προσπάθησαν να αρπάξουν ό,τι μπορούσαν από το σκάφος. Ωστόσο, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα βρέθηκαν να παρασύρονται στη θάλασσα, χωρίς άλλη προστασία πέρα από το φορητό ψυγείο, ένα μονωμένο δοχείο που μπορούσε να επιπλέει και μερικά δοχεία βενζίνης.

Δείτε εικόνες και βίντεο από τη διάσωσή τους:

😱🎣 Rescatan a dos pescadores que naufragaron 5 días en una hielera frente a las costas de Chiapas. Permanecieron a la deriva sin agua ni alimentos.



Daniel Guerrero Martínez y José Luis Portela Villa, de 53 y 32 años, respectivamente, zarparon a bordo de la embarcación… pic.twitter.com/1ixqoUHIL9 August 20, 2026

Dos pescadores que permanecieron cinco días a la deriva sobre una hielera fueron localizados y rescatados por personal naval a más de 240 km de la costa de Chiapas.



Mediante el despliegue de unidades de superficie y aéreas bajo el concepto Trinomio (buque–interceptora–aeronave),… pic.twitter.com/ysMhoOCpz1 — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 20, 2026

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Γραμματεία Ναυτικού του Μεξικού δείχνουν τους δύο άνδρες μέσα σε ένα μπλε φορητό ψυγείο, το οποίο φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν για να παραμείνουν στην επιφάνεια του νερού. Σε βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης καταγράφεται το ψυγείο να επιπλέει στα κύματα, ενώ ένα περιπολικό σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού πλησιάζει για να περισυλλέξει τους ψαράδες.

Μετά τη διάσωσή τους, οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν με αεροδιακομιδή στο λιμάνι, όπου έλαβαν περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Οι Αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους, ωστόσο το Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους.

protothema.gr