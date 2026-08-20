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Αναστάτωση προκλήθηκε σε παραλία της Κόστα Κάλιντα στην Ισπανία, όταν βάρκα με περίπου 60 μετανάστες προσέγγισε την ακτή δίπλα στο γνωστό τουριστικό συγκρότημα La Manga Club, αιφνιδιάζοντας τους λουόμενους.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην παραλία παρακολούθησαν έκπληκτοι τη βάρκα να πλησιάζει στην ακτή και τους επιβαίνοντες να πηδούν στη θάλασσα και να κολυμπούν τα τελευταία μέτρα μέχρι την παραλία. Οι άνδρες που βρίσκονταν στο σκάφος ακούγονταν να πανηγυρίζουν καθώς έφταναν στη στεριά, ενώ ορισμένοι από τους λουόμενους άρχισαν να μαζεύουν τα πράγματά τους και να απομακρύνονται από το νερό.

🇪🇸 Llegan cientos de inmigrantes a La Manga (Murcia) en una lancha de los narcos.



"La gente tiene que recoger sus cosas por MIEDO" pic.twitter.com/53Zwh2KKOQ August 19, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Cala del Barco, έναν μικρό όρμο με χρυσαφένια άμμο, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο La Manga Club. Το συγκεκριμένο τουριστικό συγκρότημα αποτελεί δημοφιλή προορισμό για αθλητικές ομάδες, μεταξύ άλλων και για χειμερινές προπονήσεις.

Desembarco de una patera en la playa de Cala de la Manga, Cartagena.



Si te pasas 10 km/h del límite de velocidad con el coche, te cazan; pero si vienes en una embarcación desde otro país, no pasa nada. pic.twitter.com/2pg5ltiKkR August 19, 2026

Η βάρκα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε περίπου 60 άτομα πάνω της. Αφού οι επιβαίνοντες πήδηξαν στη θάλασσα και έφτασαν στην ακτή, έτρεξαν προς την παραλία και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν από το σημείο. Η βάρκα έκανε αναστροφή και κατευθύνθηκε ξανά προς την κατεύθυνση από την οποία είχε έρθει.

Η άφιξη του σκάφους προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ισπανία, με πολιτικούς να θέτουν ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων.

🔴 Los inmigrantes desembarcados en la Cala del Barco de Cartagena se dispersan a pie por el complejo de La Manga Club. https://t.co/uvlzwtAKEY pic.twitter.com/ZkzHMEEsjb August 19, 2026

Ο Φρανσίσκο Μπερνάμπε, πρώην δήμαρχος της La Unión, περιοχής κοντά στην παραλία, σχολίασε το περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για την άφιξη «δεκάδων παράνομων μεταναστών» στον όρμο του La Manga Club.

Ο ίδιος διερωτήθηκε πώς ήταν δυνατόν μια βάρκα αυτού του μεγέθους να μην έχει εντοπιστεί από το σύστημα επιτήρησης με ραντάρ. Έθεσε μάλιστα διαδοχικά το ερώτημα εάν τα ραντάρ είναι εκτός λειτουργίας, εάν έχουν απενεργοποιηθεί ή εάν λειτουργούν αλλά δεν αξιοποιούνται, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «εξαιρετικά σοβαρή».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Νοέλια Αρόγιο, δήμαρχος της Καρθαγένης, στην οποία υπάγεται διοικητικά η Cala del Barco.

«Αυτό δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό το γεγονός ότι «μαφίες διακίνησης ανθρώπων» μπορούν να φτάνουν τόσο εύκολα στις ισπανικές ακτές.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η βάρκα κατάφερε να προσεγγίσει έναν μικρό όρμο, να αποβιβάσει ανθρώπους μπροστά στα μάτια πολιτών και στη συνέχεια να αποχωρήσει από την περιοχή. «Αν μια βάρκα με μετανάστες μπορεί να φτάσει σε έναν τέτοιο όρμο, να αποβιβάσει ανθρώπους σε κοινή θέα και στη συνέχεια να φύγει, πρέπει να αναρωτηθούμε πώς λειτουργεί ο έλεγχος των θαλάσσιων συνόρων μας», ανέφερε.

Μέχρι το πρωί μετά το περιστατικό, οι ισπανικές αρχές δεν είχαν δώσει στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των μεταναστών που πραγματοποίησαν το ταξίδι ούτε ήταν σαφές πόσοι από αυτούς είχαν εντοπιστεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, οι επιβαίνοντες ήταν κυρίως άνδρες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίοι εκτιμάται ότι βρίσκονταν στα τέλη της εφηβείας ή στα 20 τους.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε μετά από αρκετές κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τουρίστες και κατοίκους που βρίσκονταν στην παραλία. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, οι μετανάστες είχαν ήδη απομακρυνθεί από τη βάρκα.

protothema.gr