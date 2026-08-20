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Τη σημασία των διεθνών συνεργασιών και τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών και επίλυση προβλημάτων στο εσωτερικό της χώρας, προβάλλει η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας την Πέμπτη, δίνοντας ως παράδειγμα τη στρατηγική συνεργασία Κύπρου και ΗΑΕ.

Σε ανάρτηση στο Χ, συνοδευόμενη από βίντεο σχετικά με τη συνεργασία Κύπρου και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η Προεδρία αναφέρει ότι, η εξωτερική πολιτική «επηρεάζει ευθέως και τα ζητήματα της εσωτερικής διακυβέρνησης με χειροπιαστά αποτελέσματα και οφέλη για τη χώρα και τους πολίτες».

Παράδειγμα, σημειώνει, η στρατηγική συνεργασία Κύπρου και ΗΑΕ που οδήγησε στην αποστολή δωρεάν κινητών μονάδων αφαλάτωσης, «ενισχύοντας την ημερήσια παραγωγή αφαλατωμένου νερού κατά 15.000 κυβικά μέτρα».

«Εξέλιξη που αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς συνεργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών και επίλυση προβλημάτων στο εσωτερικό της χώρας», καταλήγει.