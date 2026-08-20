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Έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα ενεργά βασιλικά καθήκοντα και τη μετακόμισή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Βρετανία, σε μια εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει εκ νέου τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες στη βασιλική οικογένεια.

Η κίνηση των Σάσεξ, που αναμένεται να εγκατασταθούν σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου μαζί με τα παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στους βασιλικούς κύκλους, με αναλυτές να εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις για τις ήδη εύθραυστες οικογενειακές σχέσεις του παλατιού.

Όπως τονίζεται από όλα τα βρετανικά ΜΜΕ, δεν πρόκειται για επιστροφή στον ρόλο των εργαζόμενων μελών της βασιλικής οικογένειας. Ο Χάρι και η Μέγκαν παραμένουν ιδιώτες και μη εργαζόμενα μέλη της μοναρχίας, ενώ δεν υπάρχει καμία πρόθεση από το Παλάτι να δημιουργηθεί ξανά μια «ενδιάμεση κατάσταση», όπως αυτή που υπήρχε όταν αποχώρησαν από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020. Ωστόσο, η φυσική τους παρουσία στη Βρετανία αλλάζει ξανά τις ισορροπίες.

Η οργή του Γουίλιαμ και ο φόβος για «δύο βασιλικές αυλές»

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά τη σχέση του Χάρι με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ. Τα δύο αδέλφια παραμένουν απομακρυσμένα μετά τη ρήξη που ακολούθησε το Megxit, τις δημόσιες τοποθετήσεις του Χάρι, τη συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ και την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του «Spare», που επιβάρυναν ακόμη περισσότερο το κλίμα.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο μεγάλος αδελφός του Χάρι, και η σύζυγός του Κέιτ είχαν ενημερωθεί τα προηγούμενα 24ωρα για την επιστροφή του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ. Όμως ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, με τον οποίο ο Χάρι έχει αποξενωθεί, δεν είχε αντιδράσει ως χθες, Τετάρτη, το βράδυ.

Ο πρώην βασιλικός συντάκτης του BBC Πίτερ Χαντ δήλωσε ότι η αιφνιδιαστική επιστροφή του Χάρι ενδέχεται να προκάλεσε «αποπληξία» στον Γουίλιαμ. «Μακροπρόθεσμα η επιστροφή των Σάσεξ στη Βρετανία δημιουργεί την προοπτική δύο αντίπαλων αυλών, του Γουίλιαμ και του Χάρι. Βραχυπρόθεσμα, ο Χάρι θα είναι σε θέση να εμβαθύνει την επαναπροσέγγισή του με τον πατέρα του», σημείωσε ο Χαντ μιλώντας. «Και η παρουσία του στην πατρίδα θα δυσκολέψει τον αδελφό του να αποφύγει μια συμφιλίωση», πρόσθεσε.

Αρκετά πιθανή η επαναπροσέγγιση με τον Κάρολο

Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για την απόφαση του γιου του μόλις 3 ημέρες πριν από τη δημοσιοποίησή της και, σύμφωνα με βασιλικές πηγές, η επιστροφή μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για πιο στενές επαφές με τον Χάρι και τα εγγόνια του.

Ο μονάρχης, ο οποίος συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, έχει δείξει τα τελευταία χρόνια διάθεση να διατηρήσει ανοιχτό έναν δίαυλο επικοινωνίας με τον μικρότερο γιο του. Η επιστροφή, πάντως, δεν σημαίνει αυτόματα συμφιλίωση σε όλα τα επίπεδα. Η σχέση του Χάρι με τον Γουίλιαμ παραμένει το πιο δύσκολο κομμάτι της εξίσωσης.

Η «θυσία» της Μέγκαν για χάρη της οικογένειας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και ο ρόλος της Μέγκαν στην απόφαση. Η βασιλική αναλύτρια Τζένι Μποντ υποστήριξε στο Sky News ότι η δούκισσα μπορεί να «κάνει μια θυσία» για την οικογένειά της, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι η επιστροφή στη Βρετανία αποτελεί προσωπική της επιθυμία.

Σύμφωνα με την ίδια, βασικό κίνητρο της μετακίνησης φαίνεται να είναι τα παιδιά του ζευγαριού και η επιθυμία να έχουν μεγαλύτερη σύνδεση με τη χώρα καταγωγής του Χάρι.

Η Μέγκαν, ωστόσο, αναμένεται να συνεχίσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες από τη Βρετανία, διατηρώντας τον έλεγχο του lifestyle brand της «As Ever». Η Μποντ κάλεσε επίσης να αποφευχθεί μια νέα επίθεση εναντίον της Μέγκαν, υπενθυμίζοντας ότι η ίδια έχει μιλήσει δημόσια για τις πολύ δύσκολες στιγμές που βίωσε κατά την περίοδο που ήταν μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Μια επιθυμία που σιγόβραζε

Ο Χάρι είχε δηλώσει επανειλημμένα πόσο του λείπει η Βρετανία και τον τελευταίο καιρό υπήρχαν ενδείξεις προσέγγισης με την οικογένειά του, κυρίως με τον πατέρα του. Τον Μάιο του 2025 είχε δηλώσει στο BBC ότι θέλει «να συμφιλιωθεί» με την οικογένειά του, λέγοντας ότι είναι «πραγματικά λυπηρό που δεν μπορώ να δείξω την πατρίδα μου στα παιδιά μου».

Άτομα από τον στενό κύκλο του ζευγαριού λένε εξάλλου ότι ένας από τους βασικούς λόγους πίσω από την απόφαση της επιστροφής ήταν η επιθυμία του Χάρι να μορφωθούν τα παιδιά του στο βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο Άρτσι όσο και η Λίλιμπετ έχουν εγγραφεί για να φοιτήσουν σε βρετανικό σχολείο από τον Σεπτέμβριο.

Στις 10 Ιουλίου ο Κάρολος Γ’ και η σύζυγός του Καμίλα συναντήθηκαν στο Λονδίνο με τον Χάρι, τη Μέγκαν και τα παιδιά τους – για πρώτη φορά εδώ και τέσσερα χρόνια. Τα παιδιά είχαν δει τον παππού τους για τελευταία φορά κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ το 2022. Ο 41χρονος πρίγκιπας Χάρι έχει επιστρέψει έκτοτε στη Βρετανία αρκετές φορές. Μάλιστα είχε συναντηθεί με τον βασιλιά τον Φεβρουάριο του 2024, αμέσως μετά την ανακοίνωση ότι ο Κάρολος πάσχει από καρκίνο, και στη συνέχεια τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν έλαβε πρόσκληση να πάρει τσάι με τον πατέρα του στο Κλάρενς Χάουζ.

Η μεγάλη δοκιμασία της κοινής γνώμης

Η επιστροφή των Σάσεξ αναμένεται να διχάσει ξανά τη βρετανική κοινή γνώμη. Η σχέση του ζευγαριού με το κοινό παραμένει περίπλοκη, καθώς μετά την αποχώρησή τους από τη μοναρχία ακολούθησαν έντονες δημόσιες αντιπαραθέσεις και αποκαλύψεις για τη ζωή τους στο Παλάτι.

Ο Χάρι και η Μέγκαν παντρεύτηκαν το 2018 και έγιναν πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο τον Ιανουάριο του 2020, όταν ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Βρετανία. Ήδη το 2019 ο Χάρι είχε μιλήσει σε ντοκιμαντέρ για τις εντάσεις με τον αδελφό του Γουίλιαμ. Η Μέγκαν, Αμερικανίδα πρώην ηθοποιός, είχε επίσης αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετώπισε από την πίεση που υφίστατο αφότου έγινε μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Τον Ιανουάριο του 2020 το ζευγάρι ανακοίνωσε μέσω του Instagram ότι σκοπεύουν να αποσυρθούν από τα καθήκοντά τους ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι και να μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ των ΗΠΑ και της Βρετανίας. Δύο μήνες αργότερα εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Καλιφόρνια και έπαψαν να θεωρούνται ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας ενώ σταμάτησαν να χρησιμοποιούν και τους επίσημους τίτλους τους.

Ο Χάρι και η Μέγκαν δεν είναι καθόλου δημοφιλείς στη Βρετανία. Δημοσκόπηση του YouGov που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο έδειξε ότι μόνο το 22% των Βρετανών αντιμετωπίζει θετικά την Μέγκαν, έναντι του 65% που έχουν αρνητική άποψη για την πρώην ηθοποιό. Εξάλλου μόλις το 33% έχει καλή άποψη για τον Χάρι και το 58% αρνητική.

protothema.gr