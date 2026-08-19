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Ναυτικές μονάδες από την Κύπρο, την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία και τη Γερμανία συμμετείχαν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στην πολυεθνική άσκηση μικρής κλίμακας «Cyprus Arrow 2026», η οποία πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Εθνική Φρουρά, η άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας με φίλιες χώρες, παρουσία της ιεραρχίας του ΓΕΕΦ.

Στην άσκηση συμμετείχαν το ΠΑΘ «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς, η ελληνική φρεγάτα «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ», το αμερικανικό αντιτορπιλικό «PAUL IGNATIUS», η ιταλική φρεγάτα «CARABINIERE» και η γερμανική φρεγάτα «BADEN-WÜRTTEMBERG».

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας πραγματοποιήθηκαν τακτικές κινήσεις, προχωρητικοί ελιγμοί, τεχνικά γυμνάσια και ασκήσεις επικοινωνιών.

Παράλληλα, δοκιμάστηκαν οι διαδικασίες συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των συμμετεχουσών ναυτικών μονάδων σε πολυεθνικό επίπεδο.

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